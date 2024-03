Campaña para ayudar a los inundados: lugares para llevar la donación en Paraná

Se desarrolla una campaña solidaria en la capital entrerriana para ayudar a los afectados por las inundaciones en Entre Ríos, en principio por Gualeguay y Gualeguaychú, las zonas más afectadas.



En ese sentido, en la ciudad de Paraná se encuentran diferentes espacios donde se reciben las donaciones que luego serán entregadas a los damnificados. La lista de puntos de recepción en Paraná:



-ATER: Casa central (Urquiza y Buenos Aires), Oficinas de España nº 45, oficinas de Illia nº 253. Lunes 18 y martes 19 de 7 a 13 horas. Reciben ropa para niños y adultos, alimentos no perecederos y artículos de limpieza.



-Fundación Proyectar: Corrientes 486. Lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Reciben repelente/espirales, productos de higiene personal, alimentos no perecederos y leche, pañales de adultos y niños, calzado.



-Pascual Palma 657. Hoy hasta las 20 horas. Reciben lavandina, alimentos no perecederos y bidones de agua potable.



-Rowing Club (todas sus sedes). Reciben agua mineral, repelente, ropa para niños, alimentos no perecederos, frazadas y colchones.



-Patronato: en Grella 874 y en el predio de “La Capillita”. Hoy domingo desde las 10 horas. Lunes a viernes de 10 a 19.30 horas. Reciben alimentos no perecederos, agua mineral, ropa para niños, lavandina, repelente, colchones y frazadas.



-Club Softbol Play: calle Ernesto Izza nº 3910. Desde el sábado 16 hasta el domingo 22, de 9 a 21 horas. Reciben lavandina, cloro, agua mineral, alimentos no perecederos, ropa y calzado para adultos y niños, ropa de cama y toallas.



-Centro de gimnasia artística del Club Ciclista: Santiago del Estero 360. Reciben sábanas, frazadas, elementos de limpieza, repelente, toallas y alimentos no perecederos.



-Facultad de Ciencias Económicas de UNER: Urquiza 552, Secretaría de Extensión (aula B13). De lunes a viernes de 9 a 18 horas. Reciben lavandina, bidones de agua potable, alimentos no perecederos, ropa y calzado.



-Asociación civil Oro Verde Softbol: Los Tordos y Los Jacarandaes, Oro Verde. Reciben alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal y de limpieza, ropa, calzado, toallas y ropa de cama. (Elonce)