Cómo colaborar con las familias afectadas por las lluvias en Entre Ríos

A raíz de esto, comenzó un llamado a la solidaridad para aquellos evacuados y afectados por las lluvias. A continuación, Elonce conoció cómo ayudar de diferentes maneras.En este caso, hay 62 familias que tuvieron que ser asistidas y otras 85 autoevacuadas. A raíz de esto, desde. En este último punto,Se solicita a los vecinos que se encuentren en situación de evacuación comunicarse al 3446-628885.Hoy la Presidente Municipal se reunió hoy por la mañana con todos los miembros que componen el Comité de Crisis, ordenanza 3170/23, bajo el estado de emergencia hídrica en nuestra ciudad. Declarado bajo decreto n°077/23 a fines de ejecutar los planes de contingencia, destinados a la emergencia existente, con funciones para desarrollar acciones dentro de un núcleo de planificación y ejecución de medidas asistenciales; llevando a cabo los servicios que cada situación particular lo exija dentro de la jurisdicción territorial.también se suma desde la capital entrerriana y se podrán acercar a cualquiera de las sedes a colaborar con agua mineral, lavandina, ropa para niños, repelente, alimentos no perecederos, frazadas y colchones., también se solidariza con la situación en Gualeguay y ofrece participar de un sorteo de una camiseta del club firmada por todos los jugadores del plantel profesional a cambio de $2.000 destinado al CBU 0000003100074935447359.compartió en sus redes sociales queAquellos interesados en colaborar pueden acercarse a la cancha de softbol y acercar sus donaciones desde las 17 horas de este sábado. Ante cualquier consulta, se puede dialogar en el Instagram de Oro Verde Softbol y Bomberos Voluntarios.. Cualquier persona interesada podrá acercarse a calle Urquiza 552 a la Secretaría de Extensión (Aula B13) de 9 a 18 horas de lunes a viernes.Si bien hasta anoche había 17 evacuados en el Sindicato de Empleados Municipales, defensa Civil comenzó a evacuar esta mañana más vecinos de la zona de barrio "El Pueblito" y "Los Bretes". Algunos son trasladados al centro de evacuados y otros a casas de familiares.También se supo que ya se está condicionando el salón de Empleados Viales de Rosario del Tala, dado que el primer espacio solo tiene lugar para 30 personas.En este caso, en la sede de calle Grella 874 se recibirán desde las 10 de la mañana del domingo alimentos no perecederos, agua mineral, ropa para niños, lavandina, frazadas, colchones y repelente. También se recibirán de lunes a viernes en la Sede Social y en el predio La Capillita.