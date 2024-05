BRICS destinarán 1.115 millones de dólares para ayudar a Brasil por inundaciones

El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, siglas en inglés) del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) destinará 1.115 millones de dólares para Brasil destinados a la reconstrucción del estado de Rio Grande do Sul que sufre las peores inundaciones de su historia, informó este martes la presidenta de la institución bancaria, Dilma Rousseff.La también expresidenta de Brasil (2011-2016) difundió en redes sociales que los brasileños "pueden contar" con el NDB "en este momento difícil", en referencia a las peores inundaciones que vive Rio Grande do Sul con destrucción de infraestructura y viviendas, así como enormes pérdidas en producción agrícola e industrial.Rousseff detalló que el objetivo del apoyo es reconstruir en forma rápida la infraestructura urbana como hospitales, escuelas y el sistema de saneamiento, además de inversión en prevención de catástrofes climáticas.La exmandataria brasileña detalló que conversó con el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, así como con el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para tratar esta "situación dramática y definir cómo prestar ayuda financiera"."Queremos ayudar a las personas a reconstruir sus vidas", planteó Rousseff, nacida en el estado de Minas Gerais, pero residente desde hace unos 50 años en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul.El financiamiento será a través de bancos públicos brasileños como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), el Banco do Brasil (BB) y el Banco Regional de Desarrollo del Extremo Sur (BRDE).La presidenta del NDB expuso a través de un video difundido en redes sociales desde la sede de la institución bancaria en la ciudad china de Shanghai que el banco es "solidario con la población que sufre"."Debemos tomar todas las medidas para que esta tragedia no se repita nunca más", enfatizó en declaraciones que publicó la agencia de noticias Xinhua.Esta información es complementaria de otra que el mismo medio ofrecía en las últimas horas, acerca de que el Gobierno de Brasil anunció la suspensión por tres años del pago de la deuda que el estado de Rio Grande do Sul, severamente afectado por las inundaciones, mantiene con la nación.El BRICS es un organismo al que la Argentina había sido invitada y estaba por ingresar cuando el Ministro de Economía era Sergio Massa.Pero esa posibilidad se frustró con el advenimiento de Javier Milei al poder.