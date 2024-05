Instagram presentó las historias secretas: cómo activarlas

Instagram presentó una nueva función para las historias de su plataforma: se trata del sticker Secreto que sirve para ocultar contenidos que se desbloquean solo por pedido expreso de quien quiera verlo.La opción sirve para crear misterio y ganar interacciones. Además, genera complicidad con los seguidores y brinda una alternativa curiosa para los creadores de contenido.El sticker que oculta la historia es parte del nuevo panel de opciones de Instagram, junto con los Recortes y Marcos.-Al crear una historia, pulsá el icono de stickers y luego en la etiqueta que dice Secreto.-Deberás escribir un indicio para que tus amigos sepan qué podrían encontrar tras tu historia secreta.-En el ícono Vista previa en el extremo inferior izquierdo podrás ver cómo verán tu historia los seguidores.-Una vez que se publique la historia, tus amigos solo podrán ver el contenido si te envían un mensaje directo. Pero no te preocupes: no tendrás que aprobar cada MD que recibas para develar tu historia.Los stickers secretos de Instagram ofrecen al menos tres ventajas:-Mayor privacidad: solo las personas que envíen un mensaje directo al usuario podrán ver la historia secreta.-Mayor exclusividad: la posibilidad de ver una historia secreta puede verse como una señal de confianza y amistad.-Mayor interacción: los stickers secretos pueden generar más interacción que las historias públicas, ya que los usuarios se sienten más cómodos comentando y respondiendo al contenido que se comparte con un grupo más pequeño de personas.Recordá que si todavía no tenés habilitada la opción, deberás actualizar la aplicación oficial de Instagram y si aun así no aparece, hay que esperar, puesto que la función se empezó a desplegar en mayo para todos los usuarios, por lo que en breve la verás disponible.