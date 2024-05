Arrestaron a dos personas por el crimen de la mujer hallada maniatada

La fiscal a cargo de la causa, Martina Cedrés,Los arrestos ocurrieron en Ibicuy, donde, señaló"No encontramos gran cantidad de dinero en la casa porque la mujer solo cobraba una pensión. Por ahora, desconocemos el motivo de la muerte, pensamos en el robo, pero si hubiera otra finalidad no lo sabemos por eso tenemos otras hipótesis", puntualizó la fiscal en diálogo conCedrés precisó que "no hay vulneración de la integridad sexual de la víctima" y confirmó que se realizó un allanamiento "por una indicación y sospecha, recabamos testimonios de las personas allegadas que tenían contacto con ella. Allí surge una persona que le brindaba ayuda con los trámites bancarios. Hicimos un allanamiento y obtuvimos algunos elementos de interés, pero al no tener pruebas contundentes "no hay personas detenidas", dijo.