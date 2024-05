Giro en crimen de mujer maniatada: apuntarían a “sobrino del corazón”

se constató el viernes en un campo ubicado en inmediaciones del arroyo El Perico, en el camino a Sagastume, en Villa Paranacito, departamento Islas.

Se recordará que se constató que Basaluva, vivía sola, en una casa antigua de un campo, sin hijos ni familiares cercanos. Fue hallada por la Policía luego de que un hombre de Ceibas, que pasaba ocasionalmente a visitarla le gritó desde el camino para que saliera por si necesitaba algo, ya que el acceso era complicado, y al no tener respuesta le comunicó a un funcionario policial; dio a conocer Ceibas Noticias.La última vez que vecinos de la zona habían tenido contacto con la víctima había sido el 1º de mayo y desde ese día no se supo ninguna información acerca de la vecina de 69 años.El jefe Departamental de Islas, Comisario Jorge Moreyra, en declaraciones ainformó que se realizó un allanamiento en una casa de Ceibas donde vive un hombre mayor de edad que sería como “un sobrino del corazón para la mujer”. “Este hombre, por diversos indicios encontrados, se lo consideraría sospechoso”, dijo al explicar que en la casa allanada había ciertos elementos de interés que fueron secuestrados. “El hombre no quedó detenido, pero si vinculado a la causa”, amplió.Al ser consultado por el vínculo de este hombre con la víctima, Moreyra, señaló “se trata de un sobrino del corazón, un hombre al que esta mujer habría criado”. Acto seguido, destacó que “vamos bien con la investigación, esperamos que se esclarezca pronto”.En este sentido, el jefe Departamental amplió que se desconoce si el hecho se habría desecadenado luego de una discusión. “La mujer no tenía relación con muchas personas, era un tanto huraña e introvertida”, acotó.Si bien, en un primer momento, se habló de un posible robo y que los autores del hecho podrían haber estado buscando dinero, que la mujer tendría tras la venta de un animal, esta línea investigativa comenzó a perder fuerza. “. Si bien no se descarta por completo que se haya tratado de un robo, llama la atención que en la vivienda se encontraron elementos de valor y el dinero en efectivo”La víctima fue encontrada sin vida recostada sobre el piso, debajo de una galería con diversas heridas, que en un primer momento pensaron que podrían haber sido los perros del lugar, pero luego se constató que estaba maniatada y amordazada. La carátula es homicidio en ocasión de robo, aunque no se descarta un femicidio. Martina Cedrés es la fiscal que está a cargo de la causa.”, dijo Moreyra al ampliar que este lunes comenzó la autopsia en la morgue de Gualeguaychú-.