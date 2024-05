Crimen de mujer hallada maniatada: “No hay vulneración de la integridad sexual”

María Irene Basaldúa, de 69 años, fue encontrada atada de pie y manos y con la boca maniatada por la Policía cerca de las 9 de la noche del viernes pasado. A partir de ese momento, la fiscal Martina Cedres tomó la investigación de la causa de "homicidio" y confirmó que. "Es una mujer conocida porque vivió toda su vida en el lugar. Al notar los vecinos que no la veían, avisaron a la policía y se la encontró en la galería. El cuerpo estaba en putrefacción y", detalló a. En la autopsia se extrajeron los órganos para un estudio de anatomía patológica y por el Gabinete Criminalístico de Paraná para comprobar si alguna de las lesiones de la víctima fueron en vida o ya muerta".en la casa porque la mujer solo cobraba una pensión. Por ahora, desconocemos el motivo de la muerte,", puntualizó la fiscal.Cedrés precisó quey confirmó que se realizó un allanamiento "por una indicación y sospecha, recabamos testimonios de las personas allegadas que tenían contacto con ella. Allí surge una persona que le brindaba ayuda con los tramites bancarios. Hicimos un allanamiento y obtuvimos algunos elementos de interés pero al no tener pruebas contundentes, dijo.A pesar que María Irene Basaldúa "no era una persona frecuentada por sus familiares, estos fueron contactados por la Justicia y viajaron desde la provincia de Buenos Aires para hacerse cargo del cuerpo y sus pertenencias".