El dolor de perder “el sacrificio de toda una vida”

“Necesitamos colchones, frazadas, pañales, calzado y ropa”. Así lo aseguraron avecinos de Barrio Dunat, uno de los más afectados por las inundaciones en Gualeguay.Marcelo Cejas, quien junto a su familia y lo colaboración de los clubes del pueblo, distribuye las donaciones que llegan hasta el barrio. De hecho, repartían viandas elaboradas por voluntarios de una Iglesia Evangélica.“Dunat es un barrio muy carenciado y la gente pasó por lo peor; a la mayoría de los vecinos, el agua no le dio tiempo a sacar nada, perdieron todo, sus muebles y su ropa”, contó el hombre quien, según destacó, sigue adelante “para ayudar a la gente”.José, un vecino de barrio Dunat, a los lejos miraba su casa, lo que quedaba de su casa. “Es el sacrificio de toda una vida y perdimos todo: los electrodomésticos, nuestros medicamentos, la computadora de mi hijo”, repasó el hombre, mientras contaba cómo lo evacuaron el viernes, “con el agua hasta el cuello”. “Me caí cuando me subieron al bote porque no sé nadar; me afectó una alergia en la cabeza y el médico me dijo que no tenga contacto con el agua, que está muy contaminada”, reveló.“Es mucha tristeza, son noches llorando porque no pudimos sacar nada”, aseguró mientras seguía contemplando las pérdidas. “Con un vecino, armamos una carpa bajo un árbol para vigilar la casa”, acotó.Otra vecina agradeció a la gente solidaria de Gualeguay que tendió una mano y llevó donaciones al barrio Dunat. “El agua se contaminó y no se puede tomar, por lo cual, pedimos agua mineral, lavandina y espirales porque hay muchos mosquitos, además de hormigas y arañas”, aseguró la mujer al sumar al pedido, repelentes e insecticidas, para combatir las plagas que dejan los anegamientos. “Necesitamos elementos de limpieza e higiene personal porque las inundaciones traen muchas consecuencias, además de la mugre y la pobreza”, fundamentó.