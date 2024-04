Julieta Poggio y su confesión sobre la infidelidad

Espectáculos El impactante look que eligió Julieta Poggio para cenar con Mirtha Legrand

Julieta Poggio fue una de las invitadas más destacadas de la última mesaza de Mirtha Legrand. La joven actriz y exparticipante de Gran Hermano no solo deslumbró con su belleza y simpatía, sino que también sorprendió a todos con su sinceridad y desparpajo.Poggio eligió para la ocasión un minivestido blanco de encaje transparente con corset al tono incluido, que resaltaba su figura y la convertía en una de las protagonistas de la noche. Completó el look con zapatos altísimos con taco aguja y terminación en punta, también en blanco, y un maquillaje recargado y llamativo.Sin dudas, la participación de Julieta Poggio en la mesa de Mirtha Legrand fue un éxito rotundo. La joven no solo se destacó por su belleza y simpatía, sino que también dejó su huella con un look impecable, confesiones picantes y una personalidad arrolladora."Soy más infiel que fiel. No lo digo orgullosa igual. Pero bueno, es muy difícil la monogamia".