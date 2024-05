PJ nacional también convocó a elecciones el 17 de noviembre

El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) aprobó este martes por la noche la fecha de las elecciones del espacio, que será el 17 de noviembre.



El encuentro se llevó a cabo en la sede de la calle Matheu, donde asistieron en total 41 congresales, de los cuales 21 se encontraban de forma presencial y los restante veinte se sumaron por videollamada. Allí se votó y aprobó por unanimidad la fecha en que se llevarán a cabo las elecciones para elegir al sucesor de Alberto Fernández.



Entre los presentes, estuvieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja); los líderes de la CGT Héctor Daer y Pablo Moyano; los diputados nacionales Santiago Cafiero y Hugo Yasky; el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi; el ex ministro de Defensa Jorge Taiana; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y el senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro.



También participaron los ex gobernadores Juan Manzur (Tucumán), José Luis Gioja (San Juan), Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca); el ex vicepresidente del Banco Nación Carlos Caserio; el titular del Suterh, Víctor Santa María; y la jefa de asesores del gobierno de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros.



En el temario figuraba primero la confirmación de la mesa de Acción Política y luego la definición de la fecha de las elecciones, que será el 17 de noviembre, en coincidencia con la convocatoria del PJ bonaerense que el lunes confirmó el jefe de ese espacio, Máximo Kirchner.



También iba a redactarse un documento crítico a la Ley Bases del Gobierno de Javier Milei y un pedido a los senadores para que le pongan un freno en el recinto.