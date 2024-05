Jey Mammón: “Me muero por empezar a laburar” en radio

"Me muero por empezar a laburar. Necesito hacer radio. La amo. Yo sufrí mucho este tiempo. Estoy fuerte como estuve en la mesa de ayer (en Almorzando con Juana)”, dijo Jey Mammón en diálogo con Josefina Pouso, en el programa Hermosa mañana, que se emite por Splendid.



Además, Mammón indicó: "Estoy muy bien. Me sumo a la familia de Splendid. La radio es un espacio para contar lo que te pasa en el día a día e intercambiar mano a mano con el que está del otro lado”.



“Estoy preparado para hacerlo. La vida real pasa por la calle, no por las redes sociales", aseveró el conductor, quien luego señaló que “hay gente que habla en función de la información o desinformación que tiene”.



Asimismo, agregó: “El que está en la casa vuelca lo que recibe. Ayer me sirvió mucho para clarificar un montón de dudas. Ya el tema está terminado, ahora quiero hablar del futuro". (NA)