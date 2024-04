El impactante look que eligió Julieta Poggio para cenar con Mirtha Legrand

Ícono de moda y estilo, Julieta Poggio volvió a arrasar en las redes sociales tras compartir en su perfil de Instagram el impactante look que eligió para cenar en “La Mesaza” junto a la diva de Mirtha Legrand.Para la ocasión, la actriz, bailarina e influencer deslumbró con un minivestido de encaje transparente en off white con corset al tono incluido y revolucionó todas las plataformas digitales.¿Los detalles de la apuesta? Se trata de una prenda de alto impacto, confeccionada en encaje blanco con flores y apliques de pedrería y strass plateados. Lo combinó por encima con un corset simple y liso. Para el calzado, en tanto, optó por lucir un par de zapatos altísimos con taco aguja y terminación en punta, también en blanco.Siempre atenta a los detalles, la it girl acompañó la elección fashionista con un make up megarrecargado y llamativo a base de un delineado extremo estilo cat eye en total black que complementó con sombras en tonos marrones para la zona de los párpados y máscara de pestañas negra.Sumó también al maquillaje algo de rubor, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial oscuro con delineado bien marcado.