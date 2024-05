Choque de trenes en Palermo: cuándo se conocerá el informe sobre las causas

Sobre la causa penal

Luego de que más de 90 pasajeros tuvieran que ser asistidos por los servicios de emergencia por las lesiones que sufrieron producto del choque de trenes ocurrido en Palermo, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) anunció que, en el que se detallarán los hechos que hayan sido comprobados por el Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC).Las tareas de investigación y recolección de pruebas y/o elementos que serían de interés para la causa se dieron por finalizadas horas más tarde de que se produjera el siniestro. De esta manera, explicaron que los investigadores procederán a analizar los materiales, en conjunto con la información que recolectaron de testigos y funcionarios de Trenes Argentinos., en el que también se presentarán una serie depara evitar que esta situación se repita, según confirmaron fuentes oficiales aEl accidente ocurrió el viernes, cerca de las 10:30 horas, cuando. Aparentemente, la unidad que se encontraba desocupada era utilizada para transportar materiales pero, al momento del impacto, estaba detenida en el puente ubicado entre Dorrego y Figueroa Alcorta.. Sin embargo, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, desmintió la información al señalar que “se analizan múltiples hipótesis”. Entre ellas, aparecenAsimismo, remarcaron que en las observaciones se considerarán, pese a que estos pudieran estar alejados en tiempo y espacio de la escena.El organismo descentralizado del Ministerio de Economía fue creado para realizar investigaciones técnicas que contribuyeran a mejorar la gestión de la seguridad operacional en los servicios de transporte. De hecho, el artículo 2° de la Ley 27.514 establece que las conclusiones de los informes de la junta no deberían tomarse como presunciones de culpas o responsabilidades administrativas, civiles o penales.En materia judicial, la causa fue asignada al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Carlos Rívolo. Por el momento, la investigación fue caratulada como, por el cual todavía. Sin embargo, el secretario general de La Fraternidad, Omar Marturano, denunció que el sistema de señalización no funcionaba porque se habían robado los cables., venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos, hay una degradación total de la empresa”, apuntó el representante. En paralelo, otras fuentes del sector que dialogaron conplantearon queEn respuesta a las informaciones cruzadas que circularon, el secretario de Transporte remarcó la necesidad de mantener la prudencia sobre lo ocurrido, a la vez que reconoció que el caso de los cables robados estaba bajo investigación. A pesar de que los funcionarios manifestaron que las tareas se realizaban con minuciosidad, un señalero de campo que da la autorización al auxiliar de la estación de Palermo para que habilite la circulación de los trenes apuntó que