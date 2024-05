Con emoción, se celebró el Día del Himno Nacional Argentino en Plaza Mansilla

"Nos representa y unifica"

Este 11 de mayo, se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino, en honor a la aprobación de la "Canción Patriótica" en 1813 por la Asamblea del año XIII, que la consolidó como nuestro Himno Nacional.El evento central por la conmemoración, que tuvo lugar en la Plaza Mansilla, contó con la participación destacada de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y el Ballet Evocando Tradición de Paraná, quienes ofrecieron un espectáculo lleno de música y danza.En este marco, el director de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo expresó a: "El himno es lo que nos representa y unifica. Llegamos este sábado tempranito con la orquesta para poder hacer presente en esta fecha tan importante".En cuanto a la interpretación del Himno Nacional, el director agregó:, pero se ha ido adaptando a todo tipo de expresión desde lo popular, el rock, y demás géneros, sin embargo, la versión que más conocemos es la versión académica o tradicional que responde a las primeras formas que tuvo el himno que estuvo pensado para piano y con la multiplicidad de instrumentos sinfónicos que hoy traemos y con una versión resumida.Al ser consultado sobre su parte favorita del Himno, el director expresó: "Yo no tengo una parte preferida del himno, desde que comienza hasta que termina es una plena identificación y un disfrute siempre, posiblemente el final sea donde uno más se emociona y pone el corazón sobre la mesa".Por otro lado, un violinista de la orquesta compartió su experiencia: "El himno tiene su complicación, necesita su estudio. Yo formo parte de la orquesta hace tres años.El evento contó también con la presencia de representantes de la Policía de Entre Ríos, de la División de Relaciones Culturales y diversas escuelas de Paraná.Por su parte, el secretario de Cultura de la Provincia de Entre Ríos, Fabián Reato, indicó a: “Conmemorando los festejos de la Semana de Mayo y en este día tan especial para todos, que es el de nuestra canción patria, el himno nacional, queEl himno, de los símbolos patrios, es el más querido; por eso, nos parecía oportuno honrarlo de esta manera, con un acto especial”.“Desde la secretaría, tenemos como desafío esta idea de abrirnos al territorio, abrirnos a las poblaciones de la provincia; y diferentes programas apuntan a llegar a los rincones, a la ciudad, a los pueblos, a las comunidades rurales de diferentes maneras., agregó.Sobre la agenda por la Semana de Mayo, explicó que “para el 24 de mayo, está prevista una gala que será en el CPC y ese sería el acto central. Pero se ha acotado bastante la agenda porque posiblemente el gobernador no esté en la provincia por la firma del Pacto de Mayo; eso reduce un poco las actividades”.Para Reato, el himno “tiene una imagen muy fuerte cuando comienza,. "Esto me parece que le da una potencia, en este caso literaria tan fuerte, y es una imagen que nos conmueve cada vez que la escuchamos y que resume muchísimo lo que el ideal de esta Argentina que nacía allá en mayo de 1810", concluyó.