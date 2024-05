Sol Pérez deslumbró con su look, transparencia y minivestido con corset

Vestido al desnudo: el favorito de Sol Pérez

La lencería se convirtió en protagonista de los looks de street style, tanto cuando queda a la vista como en prendas de estilo lencero. Ahora, Sol Pérez apostó a la versión más jugada de este fenómeno y marcó tendencia en uno de los debates de Gran Hermano, donde forma parte del panel.La mediática (y abogada recién recibida), que se anima a las más osadas transformaciones y estilismos de alto impacto, esta vez eligió un minivestido blanco lencero con detalles de encaje floral al tono con corset strapless muy escotado y falda asimétrica con frunces. En contraste con la prenda blanca de estilo romántico, remató con bucaneras de cuero negras.¿Los detalles finales? Elevó la apuesta con guantes ópera a juego con el calzado y un collar de cadena plateada con un dije de corazón. Por último, el beauty look fue el broche de oro perfecto: un peinado recogido con mechones ondulados sueltos y una apuesta de maquillaje con delineado negro, rubor y labios bordó.En cada aparición del programa, Sol Pérez deslumbra con jugados diseños al borde de la censura. Algunas semanas atrás, apostó al naked dress o “vestido al desnudo”, el capricho de moda protagonista de los últimos meses, con un audaz diseño negro de gasa translúcida con silueta ajustada al cuerpo, escote strapless pronunciado y sectores drapeados en el frente. ¿El detalle? Lo usó con una vedetina negra colaless.Como de costumbre, fue por más y elevó el vestuario con los complementos: guantes ópera a juego con el vestido con apliques en los extremos de los dedos que simulan uñas largas y un collar de pedrería plateada brillante a juego con un brazalete y un anillo.El beauty look, en tanto, fue el broche de oro perfecto para una apuesta al mejor estilo femme fatale: llevó el pelo negro peinado con ondas, raya al costado y extensiones, y un maquillaje de alto impacto que incluyó delineado cat eye en la mirada y labios rojos. “Un escándalo este look”, declaró la it girl en sus historias de Instagram y etiquetó a Camilo Duranm y Alan Elizalde, su peinador y maquillador respectivamente.