Participante de Gran Hermano contó por qué pasó una semana sin bañarse

Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe), Florencia Regidor ha generado revuelo por su particular costumbre de no bañarse con frecuencia.



Si bien al principio muchos pensaban que se trataba de una estrategia para llamar la atención, la participante ha dejado en claro que no miente y que, de hecho, puede pasar hasta una semana sin ducharse.



En un reciente informe del programa, se evidenció que la falta de higiene de Florencia está empezando a incomodar a sus compañeros.



"Hace poco estuve una semana (sin bañarme)", confesó la joven, dejando atónita a Zoe Bogach, quien no pudo ocultar su disgusto.



Lo llamativo es que Florencia no tiene reparos en explicar sus razones para no bañarse.



"Me da paja", admite con total sinceridad, y asegura que no se trata de ninguna fobia al agua, ya que le encanta nadar en piletas o en el mar. De hecho, ella misma aclara que se baña unas tres veces por semana.



Sin embargo, en una de sus últimas visitas al confesionario, la joven de 21 años encontró una nueva motivación para cambiar este polémico hábito: quiere estar limpia porque convive con Nicolás Grosman.





"¡Tengo novio acá adentro, nene! ¡Me tengo que bañar!", exclamó.



A lo que Zoe, sin filtro, le respondió: "¡Igual te tendrías que bañar todos los días!".



La falta de higiene de Florencia Regidor se ha convertido en uno de los temas más comentados en la casa de Gran Hermano.