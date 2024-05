Facundo Arana reveló que padece cáncer: el conmovedor mensaje que compartió

A través de un emotivo posteo en sus redes sociales, Facundo Arana (52) reveló que tiene cáncer. El actor escribió unas sentidas palabras, al compartir una foto desde el hospital.Facundo ha hablado en varias oportunidades sobre su lucha contra el cáncer ya que, a los 17 años, venció el linfoma de Hodgkin combinado que padeció en su juventud. Sin embargo, ahora, contó que le diagnosticaron que tiene carcinomas en estadío temprano.“La mejor forma de la medicina es la prevención”, comenzó diciendo en el posteo. Entonces, el actor reveló que padece cáncer de piel y le habló a sus seguidores: “Cuiden la exposición al sol”.En la imagen, se ve la mano de Facundo con el dedo pulgar levantado, tomada desde el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El actor, entonces, explicó para qué asistió a la clínica: “Cada tanto tengo que ir a sacar lesiones en mi piel, carcinomas en estadío temprano. Hoy sacamos otro. Todo salió perfecto”.“Me los voy encontrando, chequeándome en casa y sin volverme loco. Y los señalo…”, continuó explicando, sobre los continuos chequeos que debe hacerse. “Los médicos son muy felices cuando encuentran que lo que iba a venir, lo agarran temprano porque te ocupaste”, agregó Arana.Además, contó la explicación que le dieron los profesionales, con el fin de concientizar a sus seguidores: “Si llegamos a un diagnóstico a tiempo puede ser un trámite y es una fiesta. Si llegamos tarde, es una pesadilla”.Por último, Facundo le dedicó unas palabras a todos los médicos que lo acompañaron en el proceso. “Gracias a mi Compa.. Gracias Dra. Juliana Martínez del Sel, Gracias Dr. Bernaudo y sus equipos maravillosos... Gracias Hospital de Clínicas, Gracias Sanatorio de Los Arcos. Gracias a mi Adorada Amiga y Dra. Liliana Aslanián. ¡Gracias a toooodo el Personal de Salud del Mundo! ¡Buenas noches!”, cerró el actor.En 2019, como embajador de Fundaleu, Facundo Arana participó del reality Quién Quiere Ser Millonario (Telefe), conducido por Santiago del Moro, a beneficio de la fundación que combate la leucemia.Después de acertar las primeras dos preguntas, Arana habló de sus acciones solidarias junto a Fundaleu, a partir de la "enfermedad de Hodgkin", un tipo de cáncer que afectaba sus ganglios linfáticos, el bazo, el hígado y la médula ósea."Me recuperé de un linfoma a los 17 años en Fundaleu y en el Centro de Hematología Pavlovsky. Después, me hice actor y muy conocido, mucho más de lo que hubiera soñado. En 2002 me contaron que querían que todo el mundo se enterara de la necesidad y la importancia de donar sangre. Y no sé por qué me quedó tanto...", comenzó el actor.Sobre su enfermedad, explicó: "Tuve un linfoma de Hodgkin combinado. A mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como si fuera su propio hijo. Tenemos médicos absolutamente maravillosos".A la hora de hablar de los miedos por su caso particular, relató: "No te terminás de dar cuenta. Si te fijás, todo el mundo tiene a lo largo de la vida momentos de inflexión y críticos. Sin embargo, siempre digo que yo fui el gran ganador al tener el linfoma. Porque tengo tres hermanas mujeres, a mis viejos en esa época, mis amigos, mi gente. Y no sé si hubiera podido sobrevivir a que me dijeran que mi hermana tenía un linfoma. Me hubiera muerto"."Si me preguntabas a mí en ese momento y ahora : '¿Qué preferís? ¿Que lo tenga una persona que vos amás o lo querés tener vos?' Yo me llevo el mundo por delante. Pero me hubiera muerto si me decían que mi vieja lo tenía. Entonces, eso es ser el gran ganador: cuando te toca a vos", reflexionó. Fuente: (Clarín)