Robaron material radioactivo y hay alerta sobre su peligro

Esta mañana robaron una caja cony hay alerta por lo que podría pasar si una persona toma contacto con él. El episodio ocurrió alrededor de las 5:30, mientras el chofer de una empresa estaba realizando la carga de los productos utilizados para tratamientos oncológicos y notó el faltante en la mercadería.Según precisaron las fuentes policiales, se trató del robo de una caja de cartón blanca de 40 x 40 centímetros que lleva la inscripción de “Tecnonuclear” que en su interior contaba “con blindaje de plomo con material radiactivo para uso médico”.Dicha sustancia radioactiva sería, según detallaron, “una fuente de “Iodo 131″ (I-131)” que es utilizado en medicina nuclear, “con una actividad de 40 mCi al momento del hurto”. A su vez, precisaron respecto a las consecuencias, en caso de que se tome contacto con el material. “Tendría una tasa de dosis de radiación de 800 mSv/h”, ampliaron.El robo ocurrió en la puerta de la empresa, situada en la calle Arias al 4000, del barrio porteño. El empleado se percató del robo dentro de la camioneta Citroën Berlingo, con la que trabajaba, e inmediatamente radicó la denuncia ante laDespués de que los agentes tomaran conocimiento de la situación, intervino la, por medio delAsí, se constató que el material sustraído era unaAnte este episodio, los efectivos de la Policía Federal indicaron que el contacto con esta sustancia puede producir efectos como vómitos, mareos, quemaduras y que al ser poca cantidad no sería letal.“Para su mejor reconocimiento se deberá prestar atención a la visualización de etiquetas de color blanco y amarillo con un trébol negro (característica del material radioactivo)”, indicaron. En el mismo sentido, recalcaron que ante la visualización del bulto, los efectivos deberán establecer un perímetro y, bajo ningún aspecto, manipular el producto.Según precisaron las fuentes consultadas porya se están investigando las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer el hecho. Por otra parte, las fuentes explicaron que es probable que dicho robo no haya sido planificado. En este sentido, podría tratarse de alguien que desconocía lo que había en el interior del bulto.En la causa por el “hurto de material radioactivo”, y que está siendo investigada, interviene la Fiscalía de Instrucción de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, a cargo deDesde la Autoridad Regulatoria Nuclear, en caso de que una persona se encuentre una fuente radiactiva, se debe seguir las siguientes indicaciones:- No tocar nada y mantenerse alejado- Dar aviso a los siguientes teléfonos- Acordonar el área alrededor del objeto hallado, como mínimo 10 metros en todas las direcciones