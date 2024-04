Marina Calabró confirmó su separación de Rolando Barbano

Tras varios rumores e indicios en las redes sociales, los cuales indicaban que Marina Calabró y Rolando Barbano habían dejado de seguirse en Instagram, la periodista confirmó el final de su relación con el especialista en policiales. Con profundo dolor y claramente afectada por la ruptura, la politóloga brindó detalles de su separación.



“¿Querés contarme algo?¿Estás bien?”, comenzó preguntándole Yanina Latorre a Marina Calabró durante el pase de sus programas en El Observador 107.9. Aún con algo de duda, la periodista respondió: “¿Qué dice la tendencia? No la vi”. A lo que la conductora sentenció: “Que te separaste”.



Después de unos segundos de silencio, y luego de que Calabró revoleara los ojos, Calabró se sinceró: “Que te puedo decir, si me pongo a hablar lloro. Y no tengo ganas de llorar porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. Si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta”.



Ante esto, Latorre dio su perspectiva de la situación: “El tema es ese, si se dejaron de seguir. Hoy a la mañana decían que no se hablaron mucho al aire o que no había mucha onda. Ayer estabas triste pero pensé que era tu hermana”. De esta manera, la conductora hizo hincapié sobre lo ocurrido en las redes sociales, donde se comentó la poca interacción que se había visto en el programa radial de Jorge Lanata entre Barbano y Calabró.



“Si, más que nada, hoy hice programa de radio, después fui a hacer el programa con Débora. No quiero llorar. Uno siempre puede, con más o menos esfuerzo”, sostuvo la politóloga. Al ver la fortaleza de su compañera, Latorre fue más allá y preguntó: “¿Y cómo es separarte, ir a lo Lanata, y trabajar juntos y verlo todos los días?. No va a ser fácil eso. ¿Vas a contar por qué te separaste?”.



Con un claro gesto de dolor, Marina Calabró decidió no hablar del tema: “Otro día lo hablamos, porque tengo que hacer el programa. Lo que menos tengo es ganas de hablar”. De este modo, la conductora prefirió evacuar cualquier especulación y le preguntó si hubo terceros en discordias, peleas o si simplemente no se entendieron.



A lo que Calabró manifestó: “Sería una buena definición, un buen resumen. Yo lo hubiera resguardado este fin de semana, entiendo que hubo indicios en la radio y una decisión en redes. Está todo bien, somos super profesionales. No me hago la diva, la estrella, pero uno tiene derecho a tener un momento en el que no quiere hablar. Y tampoco hay tanto para contar, por qué uno tiene que exteriorizar más que esto, que fue una decisión”.



Sin embargo, la periodista dejó la puerta abierta a una posible reconciliación. Esto se dio cuando Latorre le preguntó si estaba todo terminado o era una crisis, a lo que Calabró detalló: “Nunca se sabe, ojalá que todo se resuelva, pero bueno, la vida”.



La separación de los periodistas se dio a un mes de que confirmaran su relación. En aquel momento, a principios de marzo, los comunicadores habían elegido hacerlo al aire, durante una emisión del programa conducido por Jorge Lanata.



Además, como si fuera poco, días atrás Calabró había revelado que ambos planeaban hacerse un tatuaje para plasmar su amor. Lo único que les faltaba era la elección del diseño; tatuaje que quedó en suspenso. (Infobae)