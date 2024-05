Hallaron un bebé muerto en un basural: tenía una severa lesión craneal

Un bebé recién nacido fue hallado sin vida en la zona del basural municipal de la ciudad correntina de Santo Tomé. La criatura de nueve meses de gestación estaba dentro de una bolsa y envuelta a algunas prendas de vestir, presentaba una severa lesión craneal que podría tener relación a la causa de su muerte. Todavía no logran encontrar a sus progenitores.Fue cerca de las 8 del lunes, cuando algunas personas que recolectaban basura en el "Parque Ambiental Municipal", hallaron los restos de un pequeño recién nacido, dentro de una bolsa plástica. De inmediato dieron aviso al encargado de la máquina, que se encontraba haciendo la remoción de los desechos.y aún tenía su cordón umbilical, aunque no así la placenta.Según revelaron fuentes allegadas al caso,, por lo que quienes lo dejaron abandonado en el lugar, podrían haber entrado de madrugada al predio, antes del ingreso del personal.Los investigadores intentaban establecer si la lesión en la cabeza de la criatura fue realmente la causal de la muerte, o por el contrario el golpe pudo haberse producido por acción de las máquinas del lugar.El fiscal Facundo Cabral confirmó que, y confirmó que "se remitió muestras para que sean analizadas en el Cuerpo Médico Forense de Capital, porque una de las pruebas que había hecho, si el bebé nació o no con vida, respecto a los pulmones, pero el médico policial había señalado que lo que le dio en su ensayo era que no había respirado. Creo que la prueba que había hecho no era concluyente, por eso se remitió a Corrientes".Sostuvo en declaraciones aque se trata de, eso también me informaron" a la vez que remarcó que se deben esperar los resultados de la autopsia para determinar sobre el golpe en el cráneo, "no tengo el informe de la autopsia todavía y no hay nada concluyente".