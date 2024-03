“Casa por casa”: así distribuyen donaciones en Gualeguay tras bajante del agua

Sociedad Cómo colaborar con las familias afectadas por las lluvias en Entre Ríos

En la rotonda de acceso a Gualeguay, frente a la terminal de ómnibus, se montó un gazebo en el que organizan y fraccionan las donaciones que están llegando a la localidad, para luego salir a distribuirlas casa por casa entre los vecinos más afectados por la inundación que azotó a la ciudad.volvió a trasladarse hasta esa localidad del sur entrerriano para mostrar cómo se reparten las donaciones y retratar en imágenes y testimonios cómo, ante las adversidades, el valor de la solidaridad está presente una vez más en la comunidad.“Somos vecinos autoconvocados de Gualeguay y General Galarza los que preparamos las donaciones para llevar a la zona de Chacras: verduras, pañales y mercadería”, contó Nerina Bereyra, una de las representantes del grupo de voluntarios.Consultada a la joven cómo surgió la iniciativa solidaria, ésta repasó: “Vecinos de Galarza comentaron que venían a colaborar, nos sumamos con un grupo de voluntarios, y entre todos colaboramos bajo un mismo objetivo. El gazebo se armó hace tres días y desde entonces, todos los que se nos ven, se acercan a colaborar”.“Vamos casa por casa para ver a los vecinos que realmente lo necesitan porque todavía hay agua en las casas. Hay mucho barro y esperamos que no sigan las lluvias”, esperanzó.En las donaciones había alimentos no perecederos, productos de limpieza, agua potable y medicamentos; pero“Siempre, los que menos tienen, son los que más dan”, destacó la colaboradora y agradeció a todos aquellos que aportaron su granito de arena.Desde luego que la Municipalidad d eGualeguay, Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja, el Ejército, el Estado provincial y nacional han intervenido en esta emergencia hídrica desde el inicio mismo. Sin embargo, la gente de Gualeguay se movilizó de una manera admirable para colaborar, aportar, prestar servicios. La ayuda solidaria surgió de distintos sectores de la comunidad, desde particulares, anónimos, escuelas, comercios, empresas, instituciones intermedias, ONGs, iglesias evangélicas, Cáritas de las tres parroquias, clubes entre ellos: Gualeguay Central, El Progreso, Libertad, Centro Bancario, Quilmes, BH, Urquiza, entre otros.Así también, grupo de moteros viajó desde Rosario a Gualeguay para entregar las donaciones de alimentos y ropa nueva de niños que habían colectado para entregar a los afectados por la inundación.“Somos un grupo de moteros de Rosario, pero la nuestra es una organización mundial: somos Widows Sons; y a través de Roni, el contacto que tenemos en Gualeguay, en noviembre también donamos un aparato para Bomberos Voluntarios y ese día falleció un compañero”, repasó a Elonce uno de los integrantes de la entidad que movilizó la solidaridad en dos ruedas.“Cuando nos enteramos de este acontecimiento tan triste, decidimos contactarnos con Roni y trajimos todo lo que pudimos. Es una de las patas de nuestra organización y donde se requiera, tratamos de estar”, fundamentó el motero.“Estamos atravesando días muy difíciles en Gualeguay, tanta angustia, incertidumbre, pérdidas materiales producto del esfuerzo de tantos vecinos y la lluvia que parece no querer dejar de golpear especialmente a los más vulnerables. Pero como todo, esta tragedia también pasará y entonces llegará el momento de la evaluación total de los hechos y ahí estaré, como siempre, cerca de ustedes y con la verdad. Llegará también el momento de asistir en la reconstrucción de los daños para lo que estaremos con el mismo compromiso con el que abordamos la catástrofe durante estos días”, indicó la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan.Y continuó: “Pero hoy es tiempo de agradecer, desde lo más profundo de mi corazón a toda la ciudadanía de Gualeguay, a los clubes, a las instituciones intermedias, a los empresarios, a los empleados municipales, a los emprendedores, a los profesionales, a los cuerpos de seguridad, a los deportistas, a los particulares que estuvieron desde el primer momento, aportando trabajo, poniendo el cuerpo, los recursos y el acompañamiento en las horas más difíciles y sin miramientos, sin banderías, sin intereses que no tuviesen que ver con ayudar al otro”.“Con el alma conmovida y orgullosa de ver tantos gestos solidarios por parte de todos los vecinos de Gualeguay reafirmo la certeza de que no hay un solo gualeyo que pueda sentirse solo en la adversidad porque hay todo un pueblo dispuesto a sostener y acompañar. ¡Muchas gracias!”, manifestó la mandataria municipal en un comunicado.La intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan se reunió con todos los miembros que componen el Comité de Crisis, y resolvió declarar el estado de emergencia hídrica en la ciudad “a fines de ejecutar los planes de contingencia, destinados a la emergencia existente, con funciones para desarrollar acciones dentro de un núcleo de planificación y ejecución de medidas asistenciales; llevando a cabo los servicios que cada situación particular lo exija dentro de la jurisdicción territorial”.