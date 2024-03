Gualeguay bajo agua: continúan asistiendo a las familias afectadas

Tras registrar casi 500 milímetros de lluvia en tan solo cuatro días, la ciudad de Gualeguay continúa en una situación de emergencia debido a las inundaciones que dejaron graves consecuencias en la ciudad.destacando la gravedad del panorama. "Desde el Centro de Bancarios se está tratando de llevar alimentos a las familias, mercadería y agua que es lo que más hace falta", expresó."Está bastante complicado, aunque hoy está bajando el agua de los campos que estaban todos anegados y ya ha dejado de llover", agregó.Uno de los principales focos del problema es el arroyo Cle, cuyas aguas desbordadas han afectado no solo a los campos, sino también a las zonas de chacras, provocando un aumento significativo del nivel del agua en la ciudad.El suministro de agua potable emerge como una de las necesidades más acuciantes. "La gente lo que más pide es agua porque no se puede consumir la de la canilla, y estamos tratando de solucionar eso", agregó.Para finaliza, el periodista, comentó: "Es complicado el panorama en algunos barrios porque aquellos que no se auto evacuan es porque se quedan en sus casas porque tienen miedo de que les roben".