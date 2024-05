“Queremos garantizar que los alumnos sepan leer y escribir”, dijo Frigerio

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización , lanzado por el Consejo General de Educación (CGE), en el mes de marzo, este miércoles comenzó la entrega de más de 100.000 libros en las escuelas entrerrianas.Para dar inicio a esta importante distribución, el gobernador Rogelio Frigerio, junto a la titular del CGE, Alicia Fregonese y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, se hicieron presentes en la escuela República de Entre Ríos.En diálogo con, el mandatario destacó que “para nosotros es un día muy importante porque estamos repartiendo en casi 500 escuelas de la provincia, más 100.000 libros para primer, segundo y tercer grado. Queremos garantizar que esos alumnos sepan leer, escribir y comprender un texto. Es una tarea titánica pero fundamental, porque no hay nada más importante que lograr ese cometido y que volvamos a posicionar a Entre Ríos como una de las provincias con mayor calidad educativa del país”.Frigerio destacó que los libros son una herramienta fundamental para que los maestros puedan cumplir su tarea y lograr las metas del Plan de Alfabetización, que apunta a fortalecer las habilidades de lectura y escritura en el primer ciclo de las escuelas primarias.“Costó, no fue fácil, tuvimos que vencer algunas dificultades que tienen las normas y tiempos del Estado para comprar, para imprimir y por eso felicito a todos los integrantes del CGE por haber logrado esto en el tiempo en que lo propusimos”, remarcó el Gobernador sobre la adquisición de los libros y reconoció que los recursos económicos se obtuvieron “de los lugares donde se derrochaba la plata y uno de esos lugares eran las adscripciones”. Y en este punto, detalló que solamente en el área del Consejo de Educación “había 1300 adscripciones; es decir, maestros y maestras que hacían otra cosa distinta al de estar al frente de un aula enseñando, se dedicaban a cualquier otra cosa, en cualquier otro lugar que no era la escuela que le correspondía. Estamos en camino a terminar con eso y de esas 1300 ya 1000 no existen más y con eso el Estado se ahorra 500 millones de pesos por mes”. Al tiempo que “mejoramos la calidad de la educación porque impedimos esta rotación permanente de docentes en el aula, porque los alumnos requieren de la permanencia del maestro a lo largo del año y logramos terminar con las suplencias eternas en la educación de la provincia”.Finalmente, Frigerio destacó que los docentes “son claves en los objetivos que tenemos por delante en materia educativa en la provincia y necesitamos que estén lo mejor posible. La gran mayoría entiende las dificultades que está atravesando la provincia, el país y confía como nosotros en que vamos a salir adelante, más temprano que tarde, vamos a salir adelante”.Por su parte, la titular del CGE, mencionó que la alfabetización, “es uno de los siete ejes prioritarios para la provincia y fue un enorme esfuerzo para todos iniciar con el plan y que hoy los libros estén acá y que lleguen al 70 por ciento de la matrícula de primero, segundo y tercer grado, a 3200 docentes, además de directivos y maestros integradores”.“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para acompañar a los docentes en esto que es fundamental como lo es la alfabetización que es la puerta que posibilita todos los otros aprendizajes”, remarcó Fregonese.En tanto que la intendenta de Paraná, que también participó del acto de entrega de los primeros libros, opinó que “afianzar la lecto-escritura, la comprensión de textos es fundamental y fomentar eso desde el Estado es un eje programático de Gobierno que es elogiable”.