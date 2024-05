Senado aprobó el aumento al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial

Homenaje a Alicia Reynoso

Proyectos de ley ingresados

Homenaje de los senadores

En esta sesión, los senadores aprobaron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que modifica el artículo 37° de la Ley 9602 de Presupuesto de la Administración Provincial, el cual trata sobre el aumento del porcentaje destinado al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que pasa a constituirse del 20% al 50% de lo recaudado en concepto del Impuesto Inmobiliario Rural. El Fondo estará administrado por la Dirección Provincial de Vialidad.El senador y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), brindó fundamentos para la aprobación de este proyecto, y explicó: “Los caminos, las rutas provinciales, sean troncales o salidas secundarias a la producción, son de interés de todos los senadores. Puedo asegurar que somos permanentemente interpelados por productores y vecinos de zonas rurales en la necesidad de encontrar soluciones. El proyecto tiene un solo artículo. La simpleza del mismo, sin embargo, no significa que no tenga importancia en el marco de las políticas públicas”.Además, destacó la incorporación al proyecto de un aporte del senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), que consta en que “si los recursos afectados a este Fondo no fueran invertidos en su totalidad, los saldos no utilizados pasarán al siguiente ejercicio conservando la afectación dispuesta en este artículo”.Por su parte, senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) manifestó el acompañamiento de la oposición a este proyecto del Ejecutivo: “Estamos convencidos de acompañar esto, porque nosotros sabemos que, por los caminos de nuestra provincia, más allá de la producción, también los docentes van a clase, el sistema sanitario presta su atención y las fuerzas de seguridad se trasladan. Entonces, entendemos que el producido del trabajo es importante, pero los otros elementos también son trascendentales. Van a hacer falta muchos años, pero no es solamente mirar para atrás sino para el futuro, como estamos haciendo en este caso”.Además, se aprobaron 10 proyectos de declaración y 2 de comunicación.Como parte del Proyecto de declaración de autoría de la senadora Gloria Cozzi (Concordia – Juntos Por Entre Ríos), se realizó un reconocimiento en calidad de “Ciudadano Ilustre de la Provincia de Entre Ríos” a Alicia Mabel Reynoso por su labor en el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas en 1982, siendo parte de las 14 enfermeras de la Fuerza Aérea de todo el país, y la única mujer entrerriana Veterana de Malvinas.En ese marco, se hizo entrega de una placa de honor a través de la presidente del Senado, Alicia Aluani. Al respecto, la vicegobernadora valoró como un hecho “inmemorable”, y expresó: “Ser la única mujer de Entre Ríos que ha pasado por esto realmente me emociona y es un honor para mí”. Y agregó: “Alicia es un orgullo no solo para los entrerrianos, sino también para nosotras las mujeres”.En ese sentido, la mandataria recordó el previo encuentro que mantuvo con Reynoso, y destacó sobre su labor que: “Ella me contaba qué es lo que hacen en sus actividades, que además de socorrer y cuidar a los soldados heridos, también le brindaban una palabra de aliento y contención emocional”Por su parte, Alicia Reynoso, enfermera veterana de Malvinas, brindó un saludo en representación de las enfermeras veteranas de la Fuerza Aérea, y agradeció el reconocimiento que recibió “por primera vez en tantos años”, destacó el rol de la vicegobernadora por “ser la que por primera vez en tantos años la llamó”, y reivindicó el rol de la mujer en la Guerra de Malvinas.En esta sesión ingresaron tres proyectos de ley.Uno elaborado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se declara en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, el estado de emergencia de la infraestructura vial, por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia de la presente, prorrogable por el Poder Ejecutivo por única vez y por el plazo de ciento ochenta (180) días. Fue destinado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.También se dieron lugar a dos proyectos presentados por los senadores. Uno de autoría del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos), por el que se deroga el Artículo 75° de la Ley N° 7.896 de Ejercicio Profesional y Orgánica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos; y otro de autoría del senador Dal Molín, por el que se reemplaza el “inciso c” – del Artículo 1° de Ley N° 11.139, de Transferencia de Inmuebles a la Municipalidad de Santa Ana. Ambos fueron enviados a la Comisión de Legislación General.Al turno de los homenajes, el senador Rubén Hernán Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos) rindió homenaje a los 40 años de la creación del departamento Islas del Ibicuy que celebró un nuevo aniversario el pasado 7 de mayo.En ese sentido, el senador realizó una breve reseña histórica y explicó que Islas “es el noveno departamento más grande de la provincia, pero menos poblado. Ibicuy fue puerta de entrada y salida de la provincia de Buenos Aires por el norte de nuestro país” y agregó: “Nuestro departamento se caracteriza por su belleza natural, ya que está compuesto por numerosas islas y flotes embarcadas sobre el río Paraná, conformando el delta de Paraná. La economía principal está dada por el turismo, la ganadería, la forestación y la agricultura. Es un departamento de grandes poetas y cantores que mantienen hoy en día la tradición arraigada del estilo de vida ligado desde el tránsito al río”.Y finalizó: “somos conscientes de que nos falta por hacer mucho, pero estamos convencidos de seguir trabajando por una sociedad más justa”.Por su parte, el senador Juan Diego Conti (Tala – Más Para Entre Ríos) puso en valor la Semana del Miel como una importante instancia de promoción del consumo de este producto, destacando su importancia económica y cultural a nivel provincial: “Es una economía muy importante para nuestra zona, no solamente para nuestros pueblos, sino para toda la provincia, y también es una labor que se transmite de generación en generación y que forma parte muy arraigada de nuestra identidad y de nuestra historia, y que también nos distingue en todo el país, en todo el mundo”.Asimismo, explicó que en la localidad de Maciá “se produce 1.500 toneladas anuales, tiene más de 300 productores trabajando, y la apicultura es una de las actividades más productivas que se ha desarrollado en los últimos 30 años. A raíz de eso, ha surgido nuestra fiesta emblema que hace 30 años empezó siendo la fiesta de la miel, después fiesta provincial, después fiesta nacional, y hoy somos, orgullosamente, la fiesta apícola del Mercosur”.Por último, el senador instó a promover políticas públicas que incentiven la producción de la miel para potenciar el desarrollo económico y la generación de empleos.