Impresionantes imágenes aéreas del desastre en Gualeguay tras las lluvias: fotos

Sociedad Desgarradores testimonios de los afectados por los anegamientos en Gualeguay

Política El gobierno coordina ayuda para afectados por las intensas lluvias en Entre Ríos

Sociedad Un club de Gualeguay funciona como refugio solidario para asistir a inundados

Sociedad Jóvenes solidarios se movilizaron para ayudar a vecinos anegados por el diluvio

Las intensas precipitaciones causaron graves inconvenientes en la localidad de Gualeguay. Durante la jornada del jueves, llovieron 200 milímetros, de los cuales, unos 150 milímetros, se acumularon solamente, durante la mañana.Los 200 milímetros caídos durante la jornada, se sumaron a los más de 250 que se había precipitado durante los días previos. Es decir, Gualeguay tuvo lluvias que acumularon 450 milímetros en cuatro días, hasta el mediodía del jueves y siguió lloviendo durante la tarde.El tiempo en Gualeguay, se presenta este viernes con cielo cubierto y la posibilidad de lluvias no desaparece hasta la tarde del sábado. Para hoy, se pronostican tormentas aisladas en Gualeguay con probabilidad de lluvias.A las 10.30 de ese viernes, los Bomberos de Gualeguay confirmaron a Elonce que “comenzó a llover otra vez y no paramos de trabajar desde hace tres días”, resaltó Raúl y sostuvo que “ya sacamos 80 personas de sus casas que se tuvieron que evacuar.”Impresionantes imágenes tomadas, este viernes por la mañana, con un drone, muestran la magnitud del desastre que vive Gualeguay por estas horas. En las fotos, ya no se distingue que es una calle, un terreno o el patio de una vivienda. Todo es agua. Las fotos se pueden ver en esta nota.Muchos barrios de esa ciudad del sur entrerriano, fueron afectados por la lluvia y en algunas zonas, el agua ingresó un metro de agua en las viviendas, como ocurrió en el barrio Dunat. La situación es muy complicada en Gualeguay. La Terminal de ómnibus se inundó durante la mañana del jueves y la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguay suspendió el dictado de clases.Los habitantes de Gualeguay pasaron la noche en vela debido al desastre causado por las lluvias. Una familia que transitaba a pie con el agua llegándoles hasta las rodillas se detuvo para brindar su testimonio a Elonce: "El agua ingresó por completo en la casa y se nos mojó todo, no pudimos salvar nada, solo sacamos algunas frazadas para poder pasar la noche", comentó el hombre.Según se pudo conocer, algunos vecinos durmieron en los techos porque las casas están anegadas. En algunos sectores de la ciudad, que Elonce recorrió este jueves, el agua llega hasta la cintura de los vecinos.Algunos ciudadanos consiguieron canoas para moverse, y en algunos negocios de barrio, se perdió mercadería porque quedaron inundados.En otro de los testimonios recabados por Elonce, un joven que ayudaba a sus vecinos, contó cómo la situación cambió drásticamente en pocas horas. "Fuimos a trabajar a las seis de la mañana y ahí arrancó a llover. Cuando salimos a las 11 ya se veía que estaba todo inundado”, afirmó y agregó: “llegamos a casa, empezamos a hablar con amigos y también fuimos a otros barrios a ayudar. Es muy triste la verdad".