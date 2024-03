Desgarradores testimonios de los afectados por los anegamientos en Gualeguay

Video: Intenso diluvio en Gualeguay inundó las calles

Gualeguay tuvo lluvias que acumularon 450 milímetros en cuatro días, hasta el mediodía del jueves y siguió lloviendo durante la tarde. Elonce se trasladó hasta la localidad para documentar la magnitud del desastre y recoger testimonios de los afectados.cómo fue la inundación de 2007, con la esperanza de que ese desastre no volvería a repetirse. “Hicieron el canal periurbano, pero no está funcionando porque seguimos inundándonos”, advirtió al remarcar que “todo Gualeguay está bajo agua”."Yo vine a visitar a mis viejos y el agua les llegó hasta la puerta de la casa, pero tenemos problemas porque el agua ingresa por las cloacas", señaló. La solidaridad entre vecinos se hace evidente, ya que "todos estamos sacando agua", agregó.

"Vamos a custodiar toda la noche porque no podemos dejar la casa sola y estamos alerta al agua porque va a seguir lloviendo", añadió.Otra residente, Norma, también compartió su experiencia ante la tragedia. "Ya es la segunda vez que nos pasa esto, en el 2007 fue peor, pero estamos a la espera de lo que va a seguir pasando", relató.En otro testimonio desgarrador, Raúl, relató la difícil situación que atraviesa junto a su familia debido a las inundaciones. "Yo me levanté a las nueve de la mañana y empezó a ingresar el agua;explicó.La escena que describe Raúl de su hogar es desoladora."Mi señora me ayudó y levantamos unas cuantas cosas para la planta de arriba de la casa, también levantamos algunos electrodomésticos", agregó.A pesar de los esfuerzos por proteger sus pertenencias, la incertidumbre persiste. "Estamos esperando si para de llover, pero el agua todavía no baja", comentó. El recuerdo de las inundaciones del 2007 aún está fresco en su memoria. "En aquella ocasión, el agua alcanzó un metro de altura dentro de mi casa, ahora por suerte es menos, pero tenemos que seguir esperando porque va a seguir lloviendo", rememoró.

"Nosotros tenemos dos pisos en la casa y arriba estamos secos, pero lamentablemente hay gente que no y tiene que estar en el agua", lamentó.Raúl no puede evitar expresar su descontento ante la falta de soluciones a largo plazo por parte de las autoridades., porque este problema viene de hace muchos años y los gobiernos no hacen las obras que tienen que hacer", concluyó.