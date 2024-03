Gualeguay “está bajo agua”: llovieron más de 200 milímetros en pocas horas

Sociedad Las intensas lluvias vuelven a azotar al sur entrerriano y generan anegamientos

Barrio Pancho Ramírez

Testimonio de Raúl

Las intensas precipitaciones causaron graves inconvenientes en la localidad de Gualeguay. Durante la jornada del jueves, llovieron 200 milímetros, de los cuales, unos 150 milímetros, se acumularon solamente, durante la mañana.Los 200 milímetros caídos durante la jornada, se sumaron a los más de 250 que se había precipitado durante los días previos. Es decir, Gualeguay tuvo lluvias que acumularon 450 milímetros en cuatro días, hasta el mediodía del jueves y siguió lloviendo durante la tarde.Muchos barrios de esa ciudad del sur entrerriano, fueron afectados por la lluvia y en algunas zonas, el agua ingresó un metro de agua en las viviendas. La situación es muy complicada en Gualeguay. La Terminal de ómnibus se inundó durante la mañana del jueves y la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguay suspendió el dictado de clases.Ante esta situación crítica, las cámaras dese trasladaron al lugar para documentar la magnitud del desastre y recoger testimonios de los afectados. Uno de ellos es el de Romina, quien tiene una oficina de venta de boletos y encomiendas en la zona de la terminal.Romina relató asu experiencia: "Yo vine a las 8:30 y ya había agua en los andenes. Luego, mientras subía, nos encontramos con la boletería inundada y el agua penetrando en el interior de la terminal. Es algo similar a lo que vivimos en 2007, con toda la ciudad bajo el agua".En cuanto al transporte, Romina informó sobre las medidas tomadas para resguardar la seguridad de los pasajeros: "Avisamos a las empresas que los micros estaban ascendiendo y dejando a los pasajeros frente a la estación de servicio para resguardarse bajo techo. En mi caso, todas las transacciones se realizaron de manera online, dado el estado de emergencia".La magnitud de las inundaciones es alarmante, como lo indicó Romina: "La ciudad entera está afectada de agua, cordón a cordón, y también hay muchos barrios bajos que tienen el agua a la rodilla.En cuanto a las causas de esta situación, Romina mencionó la insuficiencia del canal periurbano construido tras la inundación del 2007:Por otro lado, Raúl, maletero de la terminal, compartió su experiencia personal: "Perdimos toda la ropa, la heladera, la cocina y muchas cosas más".El Barrio Pancho Ramírez se erige como uno de los lugares más afectados. Según relató Alejandro: "Yo vine a visitar a mis viejos y el agua les llegó hasta la puerta de la casa, pero tenemos problemas porque el agua ingresa por las cloacas", señaló. La solidaridad entre vecinos se hace evidente, ya que "todos estamos sacando agua", agregó.Las condiciones para acceder al barrio también se han visto afectadas. En una de las intersecciones, el nivel del agua es considerable, lo que genera dificultades. "Al circular los autos y generar movimiento en el agua que ingresa a través de la vereda a las casas", explicó Alejandro."Vamos a custodiar toda la noche porque no podemos dejar la casa sola y estamos alerta al agua porque va a seguir lloviendo", añadió.Otra residente, Norma, también compartió su experiencia ante la tragedia. "Ya es la segunda vez que nos pasa esto, en el 2007 fue peor, pero estamos a la espera de lo que va a seguir pasando", relató."Desde el municipio nos trajeron arena y hasta el momento nosotros no tuvimos pérdidas materiales, igualmente seguimos a la espera porque si nos tienen que evacuar, va a ser muy difícil reponer todo lo que perdamos", explicó Norma.En otro testimonio desgarrador, Raúl, relató la difícil situación que atraviesa junto a su familia debido a las inundaciones. "Yo me levanté a las nueve de la mañana y empezó a ingresar el agua;explicó.La escena que describe Raúl de su hogar es desoladora."Mi señora me ayudó y levantamos unas cuantas cosas para la planta de arriba de la casa, también levantamos algunos electrodomésticos", agregó.

"Esta situación genera tristeza y amargura"

Familia de 9: Con el agua a las rodillas buscando sustento

Cómo el agua arrasó con los hogares

Video: Gualeguay: El testimonio de aquellos que dan todo por perdido

Jóvenes solidarios se movilizaron para ayudar en medio de la inundación

A pesar de los esfuerzos por proteger sus pertenencias, la incertidumbre persiste. "Estamos esperando si para de llover, pero el agua todavía no baja", comentó. El recuerdo de las inundaciones del 2007 aún está fresco en su memoria. "En aquella ocasión, el agua alcanzó un metro de altura dentro de mi casa, ahora por suerte es menos, pero tenemos que seguir esperando porque va a seguir lloviendo", rememoró."Nosotros tenemos dos pisos en la casa y arriba estamos secos, pero lamentablemente hay gente que no y tiene que estar en el agua", lamentó.Raúl no puede evitar expresar su descontento ante la falta de soluciones a largo plazo por parte de las autoridades., porque este problema viene de hace muchos años y los gobiernos no hacen las obras que tienen que hacer", concluyó.Una familia que transitaba a pie con el agua llegándoles hasta las rodillas se detuvo para brindar su testimonio a Elonce: "El agua ingresó por completo en la casa ycomentó el hombre.Por su parte, la mujer compartió detalles de su difícil situación: "Ahora vinimos de un merendero y ahí conseguimos un poco de comida para los niños y también nos dieron ropa seca"."Nosotros tenemos siete hijos y nosotros dos somos los mayores", agregó.Un grupo de jóvenes, cuyas propias casas no fueron alcanzadas por el agua, salieron a ayudar a amigos y vecinos en el barrio.Uno de los jóvenes, de 17 años, compartió su experiencia: "Venimos de la casa de un amigo que tuvimos que ayudar, y nosotros vivimos aquí en la esquina. El agua en mi casa está ahí en la puerta, pero gracias a Dios no entró". A pesar de esta fortuna, expresó su angustia al presenciar el daño en otras viviendas:

"Cuando vimos que todas las casas tenían el agua arriba de la ventana, te agarra una angustia porque son muchas cosas perdidas".

Solidaridad entre vecinos

Otro joven destacó cómo la situación cambió drásticamente en pocas horas: "Fuimos a trabajar a las seis de la mañana y ahí arrancó a llover. Cuando salimos a las 11 ya se veía que estaba todo inundado. Llegamos a casa, empezamos a hablar con amigos y también fuimos a otros barrios a ayudar. Es muy triste la verdad".La solidaridad entre vecinos se convierte en un pilar fundamental para enfrentar esta inundación. Vecinos afectados buscan formas de ayudarse mutuamente, cediendo mangueras para desagotar el agua de las casas de sus vecinos.Aunque muchos logran sacar el agua de sus hogares, el desafío continúa en las calles, donde el caudal de agua es abrumador. Los residentes se ven obligados a tomar medidas preventivas, como tapar todas las entradas y ranuras para evitar que el agua vuelva a ingresar.En otro aspecto de la situación, en las calles de Gualeguaychú, algunos residentes optaron por movilizarse utilizando kayaks, adaptándose ingeniosamente a las condiciones de inundación que enfrentan.En este sentido, un concejal que se encontraba en la zona brindando ayuda, Joaquín, expresó: "Estamos trabajando desde muy temprano, acercando arena, agua y sacando gente con botes porque la situación es complicada. La mayoría se auto evacuó a casas de familiares o amigos. En el Club Gualeguay Central se habilitó un espacio para albergar a aquellos que no tienen donde ir, aunque fueron pocos".Por su parte, Daniel, añadió: "Hacemos lo que podemos, pero la magnitud del problema es abrumadora. Necesitamos obras para mejorar la situación. Mañana el gobernador visitará la ciudad, esperamos que vea nuestra realidad y nos ayude a gestionar las obras que tanto necesitamos".