Cuál fue el desencadenante del incendio que consumió una vivienda de Crespo

Una vivienda de Barrio Azul, emplazada en calle San Lorenzo, fue prácticamente consumida por las llamas de un voraz incendio desatado minutos antes de las 20 de este lunes. Los moradores -una pareja de adultos- llegaron a ver la causa y pese a los intentos desesperados, sólo pudieron salvar sus vidas y la de su mascota.Se trató de “un incendio generalizado de grandes dimensiones”, confirmó ael subjefe de Bomberos Voluntarios de Crespo, Pablo Gettig; según explicó, la “vivienda construida en madera provocó la rápida propagación de las llamas”.“Los daños fueron cuantiosos y, afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas humanas”, destacó el subjefe de Bomberos Voluntarios de Crespo al confirmar que la destrucción de la vivienda fue casi total."El dueño de esta casa tipo pre-fabricada de madera, dio cuenta que divisó cuando. Si bien pretendió apagar el foco ígneo, le resultó imposible y prontamente el fuego estaba afectando todo el domicilio", apuntó ael jefe de la comisaría de Crespo, Daniel Roldán.“Al dueño de casa lo retiró un vecino porque pretendió extinguir las llamas por sus propios medios, pero no podía hacer mucho; por fortuna, el vecino lo sacó a tiempo y el incidente no pasó a mayores”, valoró Gettig. “Más allá de la situación de estrés y crisis nerviosa, ellos estabas bien”.