Detectaron caso de la enfermedad de la “vaca loca” en Europa y causó alerta

Autoridades de Escocia confirmaron la presencia de un caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), más conocida como la “enfermedad de la vaca loca”, en una granja de Ayrshire, al suroeste de Escocia. La detección del animal enfermo se produjo durante un chequeo de rutina.



El máximo organismo alimentario público escocés, Food Standards Scotland, aseguró que se trata de “un caso aislado”. En ese marco, el director ejecutivo adjunto, Ian McWatt, declaró en un comunicado que “hay estrictos controles que están en vigencia para proteger a los consumidores del riesgo de BSE” (Encefalopatía Espongiforme Bovina, por sus siglas en inglés), incluidas las restricciones al movimiento del animal infectado y de todos los que han estado en contacto con él, así como también “controles sobre los animales y la eliminación de las partes del ganado más propensas a llevar la infectividad de la BSE”.



Las autoridades escocesas agregaron que el animal enfermo no ha ingresado en la cadena alimentaria, lo que garantiza la seguridad de los productos consumidos por la población. Además, se ha implementado una cuarentena para las crías del animal afectado y otros animales del rodeo, los que serán sacrificados próximamente, de acuerdo con los protocolos establecidos ante la detección de esta enfermedad.



Por su parte, la Oficial Veterinaria Jefe del Gobierno escocés, Sheila Voas, intentó llevar tranquilidad tanto a “los agricultores como al público” asegurando que “el riesgo asociado con este caso aislado es mínimo”, y subrayó que “si algún agricultor está preocupado, les insto a que busque consejo veterinario”.





Qué es “el mal de la vaca loca”



La enfermedad de las “vacas locas” es un trastorno cerebral en el ganado adulto causado por una proteína anormal llamada prión, tiene un largo período de gestación (de 8 a 10 años) y concluye con la muerte del animal. Se trata de una enfermedad que destruye lentamente el cerebro y la médula espinal (sistema nervioso central) en el ganado, según indica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).



La enfermedad fue identificada en Inglaterra en 1985, y desde esa fecha hasta la actualidad ha sido detectada en distintos países de Europa, e incluso en Canadá (en 2003 y 2015) y en EE.UU. (en 2003).



En cuanto al origen del mal, la comunidad científica indica que está asociada a la alimentación del ganado con harinas de origen animal que no habrían recibido el tratamiento térmico adecuado.



En la actualidad, no existe tratamiento, ni vacuna para prevenirla, y una vez está infectado el ganado morirá. (Infobae)