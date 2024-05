“Estamos imprimiendo un cambio cultural en el Estado”, dijo Rogelio Frigerio

“Estudiando cuál es la mejor opción”

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente en el Programa "Quién dice Qué" de, donde abordó diversos temas de interés, incluida la situación actual en Concordia con las inundaciones. Durante su intervención, destacó la importancia de gobernar en el territorio y abordó temas como la gestión sin recursos económicos, el impulso de la obra pública, la necesidad de avanzar en la reforma política y la Ley Bases.En el contexto de su visita este lunes a la ciudad de Concordia, Frigerio detalló las acciones llevadas a cabo frente a las inundaciones. "Estuvimos reunidos con todo el comité de crisis, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, defensa civil, bomberos voluntarios, todo el equipo del intendente y también nuestro personal provincial, incluidos los responsables de la represa de Salto Grande. Analizamos la situación, evaluando cómo se estaba gestionando esta crisis y dónde era necesario un mayor despliegue estatal", explicó el mandatario.En cuanto al panorama actual, destacó: "La verdad es que está todo bastante organizado; esa fue la impresión que me llevé.También abordó la gestión en los centros de evacuados, detallando las acciones realizadas: "Explicamos lo que estamos haciendo con los centros de evacuados: distribuyendo alimentos, agua potable, medicamentos y colchones.En relación con las soluciones estructurales, hizo hincapié en la importancia de obras como la defensa sur, rememorando acciones anteriores y proyectando el futuro: "Así como lo hicimos en el 2015, cuando estuve aquí para la Navidad de ese año y recién había asumido como Ministro del Interior y Obras Públicas. Estuve en Concordia y planteamos la necesidad de construir la defensa sur, una obra que significa un antes y un después para cientos de vecinos frente a crecientes como la de estos días"."Todavía hay muchas viviendas que están por debajo de la cota de 14 metros, y con todos esos vecinos debemos encontrar una solución. No puede ser que en cada creciente sufran estos problemas, además de que las crecientes son cada vez más frecuentes", agregó.Sobre el panorama futuro, mencionó que: "hoy no aumentó el nivel del agua, pero esto requiere un monitoreo constante. Existe un pronóstico bastante alentador, pero nunca se sabe.Tenemos unas 170 familias evacuadas, alrededor de 60 están en centros de evacuación, mientras que el resto se ha autoevacuado o se encuentra alojado en casas de familiares. Incluso hay algunos que prefieren permanecer en sus hogares por temor a robos".En cuanto a las obras, mencionó: “Ya están los técnicos de Hidráulica estudiando cuál es la mejor opción, ya sea una defensa o el traslado de los vecinos a un lugar cercano. Sin embargo, debemos evaluar qué es lo más lógico y amigable desde el punto de vista ambiental. Aun en esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, lo llevaremos a cabo, no solo por la falta de recursos económicos, sino también por la herencia que recibimos y por las inclemencias del tiempo”.Frigerio continuó señalando: “Recordemos que comenzamos la gestión con una inundación en Concordia en diciembre del año pasado. Luego tuvimos un tornado en Villaguay, seguido de inundaciones en Gualeguay y Gualeguaychú. Ahora enfrentamos situaciones similares en Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito. La verdad es que es muy duro lo que nos está tocando soportar, pero le vamos a poner el pecho y saldremos adelante”.El gobernador destacó su enfoque en la gestión territorial:El gobernador Frigerio profundizó sobre la gestión financiera y administrativa que están llevando adelante:y todo el mundo sabe lo que está pasando en el país hoy en día. La cantidad de recursos disponibles para el Estado es un 30% menor que hace un año. En ese sentido, gestionamos realizando ajustes en el gasto político y productivo, reduciendo privilegios políticos y disminuyendo la plantilla en un 50%. Estamos revisando los contratos de obras y de servicios, cuidando cada centavo; cada peso que gasta el Estado debe estar justificado”.En cuanto a los cambios en la administración pública, destacó:Ya comenzamos con la firma digital y estamos trabajando en el expediente electrónico. La administración pública de la provincia estaba atrasada 150 años, lo cual afecta la posibilidad de solucionar problemas de los vecinos. Además, cuando no hay plata, hay que estar preparado para tomar medidas cuando la situación mejore, porque creo que va a mejorar”.En relación a la agilización de procesos, mencionó: “Estamos avanzando en una ley de emergencia de compras porque el proceso de adquisición de cualquier cosa en el Estado tardaba seis meses como mínimo. Cuando llegamos, no había nada; es decir, no nos dejaron nada y necesitamos seis meses para volver a adquirir algo. Es imposible hacer algo de esta manera, por lo tanto, pedimos esta ley en la legislatura para agilizar estos procesos, especialmente en estas crisis que estamos viviendo”.Asimismo, abordó los desafíos en la gestión de obras públicas: “Otra de las cosas que nos ha costado resolver es la obra pública, que encontramos paralizada y cerca de 30 mil millones de pesos que no se pagaron. Empezamos a hablar uno por uno con los contratistas para resolver los problemas de endeudamiento. Llegamos a un primer acuerdo, después a otro acuerdo, y ahora estamos en condiciones de volver a poner en marcha la obra pública”.Anunciaremos un programa de emergencia para nuestra red vial y ya anunciamos la ley que destina el 50% del impuesto inmobiliario rural íntegramente al mantenimiento de los caminos rurales. Estamos poniendo en marcha 50 maquinarias de vialidad que estaban arrumbadas en depósitos; descentralizamos la tarea de vialidad. Hoy se comienza a ver nuevamente a vialidad trabajando en los caminos, algo que hacía tiempo no se percibía. Ya hemos intervenido 8 mil kilómetros rurales, aunque aún nos falta mucho, pero ya estamos avanzando en esa responsabilidad sin plata”, agregó.Sobre la gestión financiera en medio de esta situación, destacó: “Se puede gestionar sin plata, pero por supuesto, no vamos a resolver todos los problemas. Para eso, tenemos que recuperar los recursos que perdió la provincia. Debemos seguir peleando con el Gobierno Nacional por los recursos que nos pertenecen por derecho propio. Como hicimos por primera vez en la historia de la provincia, fuimos a la Corte Suprema de Justicia por los recursos de compensación de las cajas de jubilaciones provinciales y por los recursos que no nos pagan por Salto Grande, defendiendo los derechos de los entrerrianos como corresponde”.Por otro lado, se refirió al respaldo de la oposición y los sindicatos: “Son todos dirigentes que entienden la realidad de lo que está pasando en la Argentina y en nuestra provincia. Comprenden que estamos atravesando una crisis aún peor que la del 2001 cuando se observa la mayoría de los indicadores. Me parece una actitud de responsabilidad que destaco en un momento muy difícil porque hay que acompañar estos proyectos de ley que hemos presentado. Estos proyectos tienen que ver con la transparencia, la modernidad y la desregulación. Además, hemos escuchado a la oposición, que ha realizado contribuciones importantes”.Asimismo, se pronunció sobre la reforma política, expresando: “No hay excusas para avanzar en la reforma política. Año tras año nos hemos planteado excusas para mantener el statu quo. Los años en los que debemos discutir estos temas son los no electorales, y esta ley saldría dentro de tres años. Creo que es el momento. Entre Ríos es la única provincia de la región centro que vota de la misma manera desde hace 100 años, y debemos modernizarnos. En esta tremenda crisis que estamos atravesando, no podemos gastar dinero en cosas innecesarias. Se gastan millones de pesos en boletas de papel de más de un metro, y eso debe terminar”.Agregó: “Debemos adoptar una boleta única, discutir también el financiamiento de los partidos políticos y cómo se eligen los candidatos en cada espacio político.En relación con la Ley Bases, mencionó también:Estas herramientas, además, han incorporado las sugerencias y las dudas de todo el arco político. Esta ley de bases es muy diferente a la que se planteó originalmente y contiene cuestiones muy importantes para nuestro país y nuestra economía"."Por otro lado, está el paquete fiscal, que es una ley aparte y se discute al mismo tiempo. Es fundamental para las provincias y nos permitirá realizar obras. En la actualidad, casi el 90% de nuestros recursos están destinados a pagar sueldos y jubilaciones. Esto no puede sostenerse en el tiempo; necesitamos generar más recursos, al menos los mismos que teníamos el año pasado. Por eso,