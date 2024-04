La China Suárez contó que se hizo un retoque estético

La China Suárez sorprendió al dar hablar de sus retoques estéticos. Además, contó que tras fracturarse la nariz, no descarta pasar por el quirófano.Este domingo, la actriz habilitó una caja de preguntas para que sus más de seis millones de seguidores le consultaran lo que quisieran. Fue entonces que una aprovechó para indagar acerca de los retoques estéticos.“Sí, me operé las tetas”, contó en un video mirando a cámara. Acto seguido, explicó: “Yo siempre tuve, pero me las operé porque después de dar teta, un día me miré al espejo de costado y literal, parecían como los huevos de un viejo”.“Nunca vi los huevos de un viejo en persona, lo digo antes de que me empiecen a inventar cosas, pero eran como eso: dos bolsitas así, vacías. Horrible. Y dije ‘no, no, no, me las voy a operar’. Y me las operé. Eso fue todo”, cerró.Otra usuaria, recordó que la artista se fracturó la nariz en un accidente, y quiso saber cómo iba la recuperación. “Me quedó un huevo. Pero bueno, veré si a futuro me la opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo haré”, lamentó.Consultada acerca de si siempre se sintió bien consigo misma, la China negó. “La adolescencia fue un momento complicado. Igual siempre pienso que menos mal no existían las redes”, comentó.En otros temas, contó que el momento del día que más odia es “cuando suena la alarma”, que su salida preferida es “no salir” y que a futuro está abierta a tener más hijos.