Marina Calabró se hizo nuevos estudios y ratificó su situación sentimental

La voz de Marina Calabró no engalanó el martes por la mañana en Lanata sin filtros por radio Mitre, y ante versiones de una recaída de salud, la periodista reveló: “Me fui a hacer unos estudios a la mañana a la Suizo Argentina”.



Luego precisó ya desde “la sala de maquillaje de La Nación +”, antes de salir al aire: “Me hice un electro de fuerza y enzimas cardíacas”.



De esta manera, Calabró se repitió los chequeos que se había realizado la semana anterior, luego de haber sentido un fuerte malestar en el pecho, indicó el portal Ciudad.



Por otra parte, el lunes Marina Calabró le había asegurado a Yanina Latorre en el pase de El Observador: “Estoy soltera”.



Con lo cual, la reconciliación con Rolando Barbano, su compañero de Lanata sin filtro, no se habría consolidado pese a la química que resurgió durante sus intercambios en la AM 790.