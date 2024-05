Sofi Martínez reveló qué enfermedad atraviesa

Sofía Martínez contó que atraviesa una enfermedad. Después de presentar sintomatología, la periodista fue al médico y se llevó una sorpresa: “Yo también pensaba que era algo de niños”.Este lunes, la comentarista deportiva subió una foto donde mostraba una erupción. “Les presento a mi nuevo compañero en la frente”, escribió pensado que se trataba de un grano. A puro sentido del humor subió otra selfie cubriéndose con la mano y comentó: “Podría negarlo de manera casual, pero quiere protagonismo. Seguiremos actualizando su evolución”.Pero este martes se llevó una sorpresa y así lo hizo saber a los usuarios en redes sociales. “Hay novedades y no son buenas. No fui a la radio ni voy a ir a ESPN porque tengo varicela. Yo también pensaba que era algo de niños, nada más”, explicó.Acto seguido compartió una foto dando cuenta de que había pasado por una clínica y llevó tranquilidad: “Cuestión que lo de la frente no era un grano, che. Ya estoy rebien y haciendo reposo en casa”.