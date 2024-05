Estiman que creciente en Gualeguaychú no se agravará, pero no se irá rápidamente

El exdirector de Defensa Civil de Gualeguaychú, Daniel Hernández, pronosticó que la situación del río no se agravará, pero tampoco se irá lentamente. Además aclaró que el agua residual de la inundación actual de Brasil, no llega a la cuenca del Uruguay, sino que desembocan en el Atlántico.“No se va a seguir agravando, estamos, aparentemente, en el punto pico de esta crecida porque toda el agua de la cuenca alta está terminando de pasar. El Uruguay está estacionario, y no hay amenazas de sudestada”, manifestó Hernández.En este sentido, el ex director de Defensa Civil municipal, destacó enque se transita, por el momento, una situación de estabilidad, que duraría “más tiempo del habitual, no es una inundación que se va a ir rápidamente, porque está regulada por el Uruguay, que está alto”.En tanto que, respecto a la situación de inundación que vive Brasil, afirmó que es una de las más grandes de su historia, y aclaró que sus aguas residuales no llegan a la cuenca del Uruguay, sino que se dirigen, a través de la Laguna de los Patos, hacia el Atlántico.“Todo el desastre que vemos de Brasil, no viene a nuestra zona. Independientemente de eso, parte de la tormenta que afectó a la zona de Porto Alegre antes, dejó bastante agua en la zona de Cuenca de Río Uruguay, cuya represa estuvo erogando hasta siete veces los volúmenes normales”, explicó, siendo este el caudal de agua que está recibiendo Salto Grande.