Sofía Zámolo anticipó el hit del verano 2025 con una microbikini neón

Fanática de las microbikinis, Sofía Zámolo no deja de sorprender en su perfil de Instagram con sus apuestas de moda de alto verano. Disfrutando de unas cálidas vacaciones en las paradisíacas playas de Tulum, México; la modelo e influencer deslumbró a sus seguidores al mostrar sus trajes de baño preferidos que, sin dudad, incluyen las tendencias del momento.A orillas del mar, la rubia se fotografió con un modelo de dos piezas en verde neón, una microbikini que será furor el verano 2025. ¿Los detalles? El corpiño es triangular y cuenta con tiritas que se entrecruzan alrededor del abdomen y la espalda. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless, taparrabos y cuenta con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.Como complemento del look, se puso un sombrero de mimbre en color natural y lo combinó con un par de lentes de sol semicirculares con vidrio total black superopaco con marco off white.