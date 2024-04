Noelia Marzol posó con un outfit sensual y una copa de vino

Cada vez que Noelia Marzol sube una foto a Instagram, la aplicación de fotos se revoluciona por completo. Fanática de los vestuarios más audaces y arrasadores, la modelo e influencer volvió a encender la red social tras publicar una serie de fotos en su feed donde se muestra con un look de noche de alto impacto plagado de brillos y aberturas cut out -una de las últimas tendencias del momento-.Para las cámaras, la rubia deslumbró con un catsuit ajustadísimo al cuerpo con una enorme abertura en la zona del abdomen. Se trata de un modelo con cuello alto, sin mangas, y con un bodychain incluido en el delantero con apliques de piedras plateadas y strass.La parte inferior de la prenda estrella es achupinada y bien angosta. Además, la pieza cuenta con la espalda al descubierto, un detalle de moldería que eligen las famosas amantes de la moda.En cuanto al beauty look, la bailarina se lució con un make up llamativo a base de sombras en tonos oscuros estilo smokey eyes que acompañó con lo básico que cualquier apuesta de maquillaje de noche: máscara de pestañas negra, contouring bien definido, iluminadores en ciertas partes de la cara y un labial rojizo.Un hairstyle de pelo recogido en una ponytail con raya al medio, mucho gel, y ondas naturales terminó por coronar el estilismo que, sin duda alguna, generó revuelo en internet.Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de los internautas, que la halagaron de los pies a la cabeza. “Icónica”, “Qué diosa”, “Reina total”, “Qué mujer” y “¡Pero qué linda!”; son algunos de los mensajes que le dedicaron sus fans y que se pueden leer en la publicación.La diva de Graciela Alfano no quiso quedarse atrás y dejó su huella en las fotos: le escribió una serie de emojis de fueguitos y causó revuelo.