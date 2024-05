Julieta Prandi tuvo que pedirse licencia psiquiátrica

En medio de la polémica por el juicio a su exmarido Claudio Contardi, Julieta Prandi se ausentó ayer a Sarasá, su ciclo radial en la 100, debido a que se tomó licencia psiquiátrica por un cuadro de “ansiedad y estrés”.



La modelo se tomará del 10 de mayo al 15 de este mes. Teleshow compartió un documento que detalla su condición: “Presenta signo-sintomatología compatible con un trastorno de ansiedad generalizada y una reacción a estrés agudo. Además de constatarse una recaída de su cuadro de base", explica el parte médico.



"Como consecuencia de la citado precedentemente se instaura lenta titulación en ascenso de su plan psicofarmacológico habitual y se dan pautas de alarma y se mantiene conducta expectante. Se determinó que el reposo laboral sea comprendido por el término de 96 horas", concluye.



Javier Baños, quien patrocina a la conductora, contó que a Prandi le habría “afectado” mucho el no poder hablar sobre su caso. La modelo recibió una multa de 800 mil pesos por haber hablado con los medios sobre la causa iniciada a su ex y padre de sus hijos, Claudio Contardi.



En una entrevista que mantuvo con Intrusos (América), manifestó su desacuerdo y malestar ante la situación: “No me van a callar”. Además, mostró su descontento ante la decisión de que el juicio por abuso sexual, amenazas y fuero civil por división de bienes, sea privado y no pueda llevarse a cabo frente a un jurado popular “como lo establece la Constitución”.



“Es insólito que una víctima de abuso tenga que estar esperando desde hace más de dos años que se eleve a juicio oral la causa. Y también lo es que el acusado diga que no quiere juicio por jurados, que quiere que sea íntimo y que nadie se entere”, declaró en el programa de Flor de la V. (NA)