Se filmó con lencería diminuta y dejó ver su nuevo corte de pelo

Floppy Tesouro es una de las it girls argentinas que siempre se mantiene activa en sus redes sociales, donde marca tendencia e inspira a sus seguidores. Fanática de las microbikinis, las marcas de lujo y las modas más jugadas, ahora se grabó mientras se preparaba para ir como invitada a La Jaula de la Moda y sorprendió con su apuesta.En las primeras tomas, la mediática se dejó ver con una bata de seda fucsia de la que se desprendió para descubrir conjunto de lencería negro formado por un corpiño triangular escotado y una bombacha diminuta. ¿El detalle? La pieza superior tiene un aplique metálico dorado en el frente, una tendencia de temporada que durante el verano fue furor en bikinis.Además del jugado equipo, otro aspecto del look que llamó la atención fue el look de pelo. Después de llevarlo largo y lacio por muchos años, Tesouro dejó ver su nueva apuesta con flequillo desmechado y peinado con ondas voluminosas, estilo bucles.El video continuó con las prendas que la mediática eligió para su look del día: primero se calzó un pantalón cargo negro, luego sumó un crop top ajustado al cuerpo con apliques de pedrería plateada colgante y remató con una campera oversized bicolor: denim azul en la parte superior y eco cuero negro debajo.El vestuario se completó con stilettos negros acharolados de Saint Laurent y una apuesta de maquillaje con delineado negro protagonista en la mirada. Siempre audaz y suelta ante las cámaras, lució su look a pura pose en el estudio de TV.