Facundo Arana aclaró que no tiene cáncer y dijo que quería “generar conciencia”

Luego de superar décadas atrás un linfoma de Hodking, el actor Facundo Arana reveló en las redes que le detectaron carcinomas en la piel en estado temprano y debe mantener controles. “La mejor forma de la medicina es la prevención. Cuiden la exposición al sol”, dijo el actor para generar conciencia.Sin embargo, el posteo generó confusión y el actor salió a aclararlo en La Nación, donde contó que las lesiones no son cáncer porque fueron diagnosticadas a tiempo.“Tiraron una bomba cualquiera, porque mi posteo fue súper claro y con la única intención de generar conciencia sobre la detección temprana. Salieron a decir que tengo cáncer y es una locura. No soy de aclarar nada porque aprendí que es tirar nafta al fuego. Solo digo que es bueno hacer bien los deberes para que se pueda resolver como lo resolví yo, porque si no el futuro de eso sí es cáncer. Hay mucha liviandad para hablar de estas cosas. Preocuparon a mi familia, me llamaron todos y volví a revisar mi posteo y es tan claro que me enorgullece”, aclaró.Y en la misma aclaración, agregó: “Simplemente me saqué un carcinoma y me los vengo sacando desde hace cinco años, uno o dos por vez. Cuando aparecen lesiones en la piel me las hago chequear, algunas se pueden tratar con alguna crema y otras es mejor sacar. Está bueno que la gente sepa eso. Estuve al sol toda mi vida, soy un amante del aire libre y la naturaleza, y no me cuidé todo lo que me tenía que haber cuidado. Encima, de chico me hicieron radioterapia. Tengo mucha radiación en el cuerpo. Pero estoy bien”, remarcó el actor. Fuente: (LaVoz)