Carrió abandonará la alianza Hacemos Coalición Federal, que preside Pichetto

La referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió anunció que ese espacio abandonará la alianza Hacemos Coalición Federal, que preside el diputado Miguel Ángel Pichetto, mientras que aseguró que existe un "paper" en el que se propone que capítulo de la Ley de Bases que propone el Gobierno sea votado por diputados a mano alzada.



Carrió justificó la decisión en su desacuerdo con la votación a favor de la Ley Bases y en especial el acuerdo para aprobarla con la CGT.



"Con todo el respeto que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque para mantener autonomía. Todo esto que se va a votar mañana va por el aniquilamiento de la clase media. Esto va a sostener la pobreza y la indigencia”, sostuvo en diálogo con La Nación+.



"Nos vamos para mantener autonomía, nosotros con Moyano no podemos estar", manifestó además.



Por otro lado, Carrió mostró un "paper" para que el proyecto de 232 artículos se vote capítulo por capítulo y solo puedan hacer uso de la palabra los presidentes de los distintos bloques que componen la Cámara bajas, además de ue la votación se lleve a cabo no por voto electrónico sino a mano alzada.



"Este paper está siendo negociado por dos diputadas, dos amigas. No voy a decir sus nombres porque son amigas mías y las quiero demasiado. Así están entregando el nuevo saqueo a la Nación", disparó.



Carrió sostuvo que la Coalición Cívica votará en contra de un artículo relacionado con el apartado que promueve el blanqueo de capitales.



"El Presidente (Javier Milei) dijo que no le importaba de donde viniera el dinero siempre que fuera inversión. Bueno, mucho de eso es dinero del narcotráfico", afirmó.