Quita de frecuencias y posible privatización: alerta en empleados de Aerolíneas

Un empleado de Aerolíneas Argentinas, Carlos Franchi, a través demanifestó su preocupación por la situación de Aerolíneas Argentinas, debido a la afectación de las frecuencias en la escala ciudad de Paraná y la posible privatización de la empresa.“Por el tratamiento de la ley ómnibus, nosotros, como empresa, estamos pasible a privatización”, comunicó el empleado en diálogo conel programa que se emite por. “Aerolíneas ya pasó por ese proceso y hubo desinversión, achicamiento y corte de rutas”, repasó.“En Paraná se pasó de una frecuencia semanal durante seis días a tres frecuencias por semana. Los vuelos a Buenos Aires salen los lunes, viernes y domingo; es decir que para lo que resta mayo, no hay vuelos para los días martes, jueves y sábado”, indicó. Y agregó: “En Santa Fe también bajaron vuelos, pero con la diferencia de que allá hay una frecuencia por día”.“Entendemos que la empresa quiera tener mejores números, pero si los vuelos tienen muy buena ocupación en la escala Paraná, no se entiende mucho la situación”, apuntó Franchi.Según explicó, en el aeropuerto de Paraná, hay 13 empleados abocados a la operación.“El achicamiento es por las escalas, por eso estamos en alerta”, reveló. De hecho, dio cuenta de reuniones con funcionarios públicos “para trabajar en conjunto, porque la capital de la provincia tiene que tener una conexión vía aérea con Buenos Aires, porque es muy importante”.Y continuó: “Hay una decisión política de Aerolíneas de llegar a todos lados por una cuestión de conectividad y quizás no ve con tanta rentabilidad como lo haría un privado, pero además la empresa cumple con roles fundamentales como el trabajo que hace con Incucai y Cucaier”.“En algún momento transportamos a los combatientes, a los jugadores de la Selección, trajimos las vacunas contra el Covid-19, repatriamos a argentinos varados por la pandemia. Aerolíneas Argentinas cumple un rol importantísimo en la sociedad, por eso lo trabajadores queremos defenderla y queremos que sea parte del Estado”, cerró Franchi.