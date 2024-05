Xi Jinping se reunió con Putin: China y Rusia "defenderán justicia en el mundo"

China y Rusia: fortalecer la alianza ante Occidente

Contexto de la visita

Xi Jinping mantuvo un encuentro con Vladimir Putin este jueves en Pekín. El presidente de China indicó que su país y Rusia harán "preservar la justicia en el mundo", tal como replicó el Ministerio de Exteriores de la nación asiática tras la reunión bilateral que se dio tras el arribo del mandatario ruso."Pese a algunos altibajos, nuestras relaciones han ido fortaleciéndose y han resistido la prueba del cambiante panorama internacional. Somos un buen ejemplo para otras potencias en cuanto a respeto y franqueza. El desarrollo de nuestros lazos favorece a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo", señaló Xi.Como resultado de las negociaciones, los dos líderes firmaron una declaración, que consta de más de 30 páginas, sobre el estrechamiento de lazos, la asociación global y la interacción estratégica entre ambos países. Además, las delegaciones de Rusia y China firman 10 documentos bilaterales.Además, remarcó: "Seguiremos consolidando nuestra amistad y defenderemos la justicia en el mundo". Putin llegó a China cerca de las 4:00 hora local, en lo que representa su primer viaje al extranjero desde que asumió su quinto mandato como presidente, cargo que ocupa desde 2000.El líder chino recordó que se ha reunido con Putin "más de cuarenta veces" y señaló que ambos mantienen "una estrecha comunicación" y que se brindan una "orientación estratégica" que ha "asegurado el desarrollo sólido, estable y fluido de nuestros lazos"."La relación entre China y Rusia hoy en día se ha ganado con esfuerzo, y las dos partes deben valorarla y fomentarla", aclaró. Además, el presidente chino indicó que su país está dispuesto a cooperar con el Kremlin "para seguir siendo un buen vecino, un buen amigo y un buen socio que confían el uno en el otro".De acuerdo con Putin, Moscú y Pekín "trabajan solidariamente para crear un orden mundial justo". "Ambos países aplican una política exterior independiente y autosuficiente. Trabajamos solidariamente en la formación de un orden mundial multipolar más justo y democrático, que debe basarse en el papel central de la ONU y su Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la diversidad cultural y de civilizaciones, y un equilibrio de intereses de todos los participantes en la comunidad internacional", declaró.En este contexto, Putin señaló que Rusia y China "abogan por reformar y despolitizar instituciones multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMS), el G20, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y adaptarlas a las realidades modernas".Entre otras cosas, el líder ruso destacó la intensificación de los vínculos comerciales y de inversión entre los dos países en medio de la situación mundial actual. Subrayó que esos vínculos "están protegidos de forma fiable de la influencia negativa de terceros países y de las tendencias negativas en los mercados mundiales de divisas", en particular gracias a que, de manera oportuna y coordinada, ha ido aumentando el papel de las monedas nacionales en las transacciones económicas. Putin anunció también que Moscú y Pekín acordaron "reforzar los contactos a través de instituciones bancarias y de crédito y utilizar enérgicamente los sistemas de pago nacionales".La visita de Putin comienza un día después de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunciara en Kiev una partida adicional de 2.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a adquirir armamento de Estados Unidos y de otros países e incrementar la capacidad de producción de su propia industria militar.Esta es la segunda visita de Putin en menos de un año, tras el viaje que realizó en octubre de 2023 con motivo del III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, lo cual algunos analistas consideran una nueva indicación del creciente alineamiento entre ambos países para continuar sus negocios y promover un nuevo orden "multipolar".Para el mandatario chino, la visita será una oportunidad de mostrar que su afinidad con Putin no ha comprometido su capacidad para mantener relaciones con Occidente, especialmente después de que Washington solicitara a Pekín que no suministre componentes que puedan ser utilizados en la guerra.El gigante asiático, que no ha condenado la invasión, ha negado tener vínculos militares con Rusia, pero ha solicitado la realización de una conferencia "reconocida por todas las partes" para retomar el diálogo. Fuente: (Rt-Agencias)