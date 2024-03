Jóvenes se movilizaron para ayudar a animales afectados por la inundación

Un grupo de personas de la zona de Quintas, en la ciudad de Gualeguay, se esfuerzan para ayudar a los animales que fueron afectados por la inundación provocada por el diluvio.En ese sentido, Pía Campodónico, adolescente de Gualeguay, manifestó a: “Ayer me junte a la tarde con una amiga, donde nos dimos cuenta de la cantidad de perros que murieron y aquellos que necesitaban de nuestro apoyo. Como manejo las redes sociales y tengo más contactos, decidí crear una campaña solidaria dejando mi CBU o alias para que la gente me ayude a comprar alimentos para los animales. Hoy fuimos a la distribuidora, compramos ocho bolsas de comida para perros y una para gatos, donde la idea es mañana juntar más dinero para poder seguir ayudándolos”.Con respecto a la situación de los animales, sostuvo: “Había perros que estaban bastante bien, pero llegábamos con la comida y se desesperaban. En el segundo recorrido, nos encontramos con animales que tenían miedo producto de la situación que atravesaron, donde me estoy contactando con ‘Callejeritos Gualeguay’ para conseguirles un lugar. Asimismo, un hombre de bajos recursos nos ofreció 15 gatos que acaban de nacer y no los puede mantener. Todo muy triste”.En tanto, una vecina de barrio Las Chacras comentó: “Estos últimos días, los pasamos bajo agua. Agradezco a la gente de Gualeguay, que anduvo golpeando las manos, en canoa y jeep”.“Ha bajado el agua, pero quedaron charcos y es un chiquero. No se puede limpiar porque hay una humedad tremenda, la cual no sé cuántos días va a durar y estamos a la expectativa del tiempo. Anoche, hasta último momento, los vecinos del barrio dijeron que en varios sectores estaba subiendo el agua”, remarcó.Por último, destacó: “Es muy triste la situación que estamos viviendo y, afortunadamente, estamos en buen estado de salud”.