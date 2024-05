Violación en el cuartel: detuvieron a ex soldado acusado y allanaron el cuartel

Policiales Una soldado denunció que fue violada cuando hacia guardia en cuartel entrerriano

La denuncia

El comunicado del Ejército

Denuncias en 2022

Alrededor del mediodía detuvieron al ex soldado acusado de violar a una joven en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado N°2 de Gualeguaychú en febrero pasado. El juez federal tomará declaración en las próximas horas para luego definir su situación procesal.La medida fue ordenada por el juez federal de Gualeguaychú -Dr. Hernán Viri- en el marco de la instrucción penal llevada a cabo por el fiscal federal Dr. Pedro Rebollo.En simultáneo, Viri también ordenó el allanamiento del domicilio del presunto agresor y su posterior detención para tomarle declaración indagatoria. Los operativos de la jornada fueron realizados por efectivos de Gendarmería Nacional, indicóFuentes judiciales confirmaron que "Viri le tomará declaración indagatoria dentro de las próximas 24 horas, mientras que tendrá 10 días para definir la situación procesal del presunto agresor".El pasado 24 de abril de 2024 una mujer soldado voluntaria, de 23 años, denunció por violación a un compañero de guardia, en la Unidad Fiscal Federal de Gualeguaychú. El hecho ocurrió durante el turno de guardia comprendido, entre las 6 AM del 12 de febrero, hasta las 6 AM del 13 de febrero.Según consta en la denuncia, el soldado abordó a su compañera en las duchas del edificio donde se encuentra el gimnasio. Pese al pedido de la denunciante para que deponga su conducta, la violentó sexualmente poniendo en riesgo su salud.Posteriormente, el agresor solicitó la baja de la fuerza, luego que se propagaran “rumores” del hecho que afectaron a la denunciante, hasta el punto de empujarla a hablar con la superioridad sobre la agresión sexual de la que había sido víctima.El jefe de la unidad, el mayor Tomás de Vergara, quien acompañó a la mujer a hablar con su familia y a denunciar en Fiscalía la violación."El Ejército Argentino informa que en relación a una denuncia sobre violencia de género ocurrida presuntamente en el cuartel el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 2, ubicado en la localidad de Gualeguaychú, en el día de hoy se ha llevado a cabo una inspección ocular en instalaciones del mencionado cuartel como parte de la investigación judicial en curso", comienza la misiva enviada a"El hecho que se investiga habría sucedido en el pasado mes de febrero de 2024 y serían protagonistas del mismo personal de la misma jerarquía. En la actualidad el denunciado ya no integra las filas del Ejército", continuaron."En oportunidad de ser notificadas, las autoridades de la unidad militar implementaron las medidas establecidas por la institución para casos de violencia de género. El protocolo de actuación fue realizado junto a la oficina de género de la jurisdicción", aseguraron."La Institución continúa a disposición de las autoridades judiciales intervinientes a fin de alcanzar un pronto esclarecimiento de los hechos", concluye el comunicado.Con anterioridad a esta causa, tramitaron en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, otras tres denuncias de mujeres que cumplían el servicio militar voluntario al momento de haber sido víctimas de diferentes hechos de violencia sexual. Estas causas –unificadas por las características de los delitos denunciados y por el accionar de la superioridad al momento de perpetrarse los hechos- tienen a tres imputados distintos por situaciones que habrían ocurrido entre 2016 y 2021 , cuando Juan Facundo Candiotti, ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 del Ejército Argentino “Coronel Dragones de Zelaya”, dirigía la institución. Desde abril de 2023, el militar se encuentra con detención preventiva. Fuente: