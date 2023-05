Por cuarta vez, La Gurisa Dionicius defenderá el título mundial en boxeo

Sociedad La historia de la Parroquia de Villaguay y su devoción a Santa Rosa

Sociedad Alba Brum y su esfuerzo de cocinar los pastelitos más ricos de la provincia

La entrerriana oriunda de Villaguay, Débora “La Gurisa” Dionicius, es una de las mejores boxeadoras argentinas de todos los tiempos. La púgil ostenta el título de ser tricampeona del mundo y en el marco del microque se emite porrepasó sus inicios en el ring y anticipó cuál será su próximo desafío.“Villaguay es una ciudad que me vio crecer como deportista y superarme. Los primeros pasos en el boxeo fueron bastante complicados porque tenía 13 años y, en ese entonces, el boxeo no estaba fiscalizado, no era común ver a una mujer boxeadora, y sobre todo porque yo era muy chica”, rememoró “La Gurisa”. Y agregó: “Mis padres fueron muy cuestionados sobre por qué me dejaban subir al ring siendo yo tan chica, pero la respuestas de ellos era: `Pero ella quiere y nosotros la acompañamos´”. “Gracias al apoyo de ellos tampoco hubiese podido llegar a donde he llegado”, destacó la boxeadora.“Mi presente en lo deportivo es muy bueno y en lo personal también. Vengo de una pelea en Francia ante una local y con un fallo muy polémico donde me dieron por perdido el combate, pero ahora estoy arrancando nuevamente con los entrenamientos para un nuevo compromiso y buscar mi cuarto título mundial”, anticipó Dionicius aEn diciembre pasado, la pugilista venció por puntos a “La Tigresa” Marcela Acuña para alcanzar el título interino de la OMB en la categoría Supergallo. La villaguayense ya había ganado los cinturones Supermosca de la FIB y Pluma OMB.En diálogo con, “La Gurisa” reconoció fue “sorprendente” el haberse impuesto ante la pionera del pugilismo femenino en Argentina, la formoseña Marcela Eliana Acuña. “Cuando me retire del boxeo podré reflexionar sobre todo lo que logré porque día a día uno trata de crecer y superar a la rival. De hecho, el haber peleado con Marcela dos veces y ser la primera boxeadora que le ganó las dos veces, para mi fue… pero trabajé mucho también para eso y siempre la admiré. Para mí, siempre seguirá siendo la Nº1, una gran deportistas y una gran mujer”, sentenció.