Alba Brum y su esfuerzo de cocinar los pastelitos más ricos de la provincia

Ir a la ciudad de Villaguay es sinónimo de probar los pastelitos más ricos de la provincia, en donde se celebra todos los años la Fiesta del Pastel Artesanal., micro que se emite por, recorrió el lugar y charló con Alba Brum.“Debido a que se hace la Fiesta del Pastel Artesanal, donde la primera vez que se hizo fue en el 2003, pero no pude participar porque no sabía hacerlos. Por ese motivo, me propuse para el año siguiente aprender y no fue fácil, aunque en el 2004 me presenté, en el cual gané el premio. Me fue bastante bien”, manifestó.Con respecto a los premios, sostuvo: “Casi siempre termino en el primer puesto, segundo lugar o tercera posición”.Asimismo, destacó sobre sus pastelitos: “Es la calidad ya que todo depende de la elección de la materia prima que uno usa. También consiste en ponerle amor al trabajo”.“La masa es harina, sal, margarina o manteca y se amasan todos esos ingredientes, después se arma el hojaldre, luego esto último se vuelve a estirar, se corta en cuadrados, se hacen los pasteles. Más tarde se fritan en una grasa no tan caliente, se los pasa por almíbar para finalmente envasarlos. Lleva unos cuantos pasos”, expresó acerca de la receta.Además, se refirió a cómo surgió la fiesta del pastel artesanal: “Un grupo de pasteleras iban a una feria donde se vendían pastelitos, entonces dos o tres mujeres dijeron vamos a hacer algo más grande para que la gente vaya así que se eligió un día en semana santa para realizar el evento”.Acerca de los rellenos, indicó: “Lo que más se piden son los de membrillo, la batata y el dulce de leche”.Por último, comentó que el pastelito “se consume a toda hora, ya sea para acompañar el mate o como postre. Todos los días se producen”.