Lola, hermana de Julieta Poggio, festejó sus 18 años con un look total black

Al igual que su hermana mayor Julieta Poggio, Lola, la adolescente que brilla como influencer en las redes sociales, es fanática de la moda y las últimas tendencias tal como puede verse en cada uno de sus posteos. En su cuenta de Instagram, donde reúne poco más de 650 mil seguidores, suele compartir sus mejores elecciones fashionistas plagadas de glamour y estilo.La it girl de las redes, recientemente cumplió 18 años y mostró su look elegido para una salida de noche: total black y engomado.Coqueta y glam como ella sola, arrasó con un outfit monocromático en color negro y de tela engomada. ¿Los detalles? Se trata de un top con tiras y arandelas en tono dorado, como también en la parte de adelante. La pollera, en tanto, hace juego y tiene el detalle de una capa superpuesta de uno de los lados. Para sumar una onda supercanchera, apostó por unas bucaneras con frunce.En otra de las fotos mostró el complemento que agregó a su look: una campera negra de eco cuero de estilo oversize.Usó un hairstyle con el pelo recogido en una colita tirante con gel. Para el make up, en tanto, optó por un delineado eye cat, máscara de pestañas negra, rubor en las mejillas y lo completó con un labial en tono nude.