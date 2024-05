Coti Romero posó en lencería off white y campera de cuero marrón

Luego de salir de la casa de Gran Hermano 2023, Coti Romero volvió a revolucionar las redes sociales con una serie de postales en lencería que rápidamente se hicieron virales en internet. Fanática de los looks audaces y modernos, la rubia deslumbró con un body off white muy canchero y fue furor en Instagram.Para una osada producción de fotos, la influencer se lució con un body blanco con cavado alto y escote redondo. Pero eso no fue todo, por supuesto. Por encima de la prenda estrella, se puso una campera de cuero oversized en marrón oscuro.Acompañó la apuesta fashionista con un make up a base de un delineado extremo estilo cat eye en total black y sombras en tonalidades tierra bien difuminadas. Sumó también al maquillaje máscara de pestañas negra, rubor rosado en las mejillas y un labial rosado tendiente al rojizo con mucho gloss.Un par de aros colgantes tipo argolla y una cadenita dorada terminaron por coronar el estilismo, que causó furor en la aplicación de fotos.En cuestión de horas, el posteo se llenó de “Me gusta” y coleccionó cientos de comentarios por parte de los usuarios de internet.