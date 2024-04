El dólar blue frena la suba, pero redondea una semana con una suba de $40

Las cotizaciones libres se tomaron un respiro este viernes, pero cierran otra semana con subas en todas las cotizaciones, ya que luego de la baja de tasas del Banco Central, todas las cotizaciones respondieron al alza.Mientras se destacó la cotización del dólar blue, que cerró 40 pesos arriba y marca valores máximos desde fines de febrero.En lo que va del mes la divisa marginal que cerró la semana a $1.025 para la compra y $1.055 para la venta, sube un 4,46% y es la que más aumentó de las tres cotizaciones libres.En lo que refiere las cotizaciones financieras, el dólar MEP en la jornada de hoy se mantuvo sin modificaciones y cotizó a $1033,93, lo que marca un aumento en la semana de 7,3 pesos y en el mes de $17,85 (1,76%).En el caso del dólar CCL, cerró la jornada con un leve alza de $1,5 y cotizó a $1082,75. Si bien en la semana tuvo una buena apreciación de 13 pesos, por las inestabilidades del mes aún se encuentra 2,95 pesos abajo del cierre de marzo.Con un ajuste de un peso en el dólar mayorista que cerró a $875, la brecha del blue continua en el orden del 20,57%.Respecto del CCL y en base al crawling peg del 2% en el mayorista y la depreciación que lleva en el mes el CCL, la misma se comprimió al 23,74%.El valor del billete en el Banco Nación es de $894 y en el promedio de los bancos es de $917,13. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.430,40.El Banco Central cerró la semana en la que superó los US$30.000 millones de reservas brutas con compras por 60 millones de dólares este viernes.Si bien cierra la semana con compras por 654 millones de dólares, en las últimas ruedas bajó considerablemente el ritmo de acumulación. Arrancó la semana comprando 304 millones el lunes y termino con dos ruedas de 57 y 60 millones.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 319,54 millones y logró quedarse con el 18,5% de las divisas, dejando el resto para importadores.No obstante, en el mes lleva US$ 3.246 millones y desde diciembre 2023 acumula compras por US$ 14.622 millones.La autoridad monetaria con hacerse de 28 millones de dólares en las últimas dos ruedas del mes habrá redondeado el mejor mes en materia de compras de divisas desde que asumió Javier Milei.De esta manera, las reservas brutas concluyen la semana con un saldo de US$30.137 millones. Fuente: (NA)