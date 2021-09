La tormenta volteó un histórico árbol de Gualeguaychú: fue plantado hace 77 años

Como consecuencia del temporal de viento y lluvia de esta madrugada, se derrumbó el "Pino de San Lorenzo", un árbol histórico de la Plaza San Martín de Gualeguaychú que está hace 77 años a metros del monumento, el que por fortuna no sufrió daños.“El árbol venía sufriendo sus avatares por la edad, generando inconvenientes en sus raíces, pero nunca pensamos que se iba a caer", explicó aEmilio Montefinale de la dirección de Espacios Verdes."Sabemos lo que significa esta especie: supuestamente San Martín utilizó ese árbol como guía en San Lorenzo para el avance de sus tropas", detalló al respecto de la historia del pino, cuya réplica fue plantada en la plaza de esa ciudad por el Rotary Gualeguaychú.Acerca del motivo de la caída, teniendo en cuenta que ni la lluvia ni el viento fue de gran intensidad, manifestó: "No tenemos muchas explicaciones, el tema de la pudrición a veces no avisa y no tenía la sintomatología como para que se vaya a caer, quizás San Martín nos quiso decir algo"."Por suerte no se generó ningún otro tipo de daño en la plaza", comenzó el funcionario, que adelantó que "la idea es reponerlo en el mismo lugar".Sobre los trabajos que se están realizando tras la caída, marcó que "se está achicando sus ramas principales para que no se dañe ninguna de las estructuras de la plaza, todo lo que sea troncos y partes viejas las vamos a guardar para ver que se puede recuperar".

Sobre el histórico árbol de Gualeguaychú

El Pinus pinea o Pino piñonero es una conífera originaria del la costa del mar Mediterráneo. Según algunos historiadores, este pino sirvió de marca o mojón para señalar el pago de San Lorenzo, dentro de la estancia de San Miguel, que perteneció a los Jesuitas.El árbol histórico caído esta mañana en Plaza San Martín -un retoño del Pino de San Lorenzo- iba cumplir 77 años el próximo 12 de octubre. Así se desprende una publicación hecha por las historiadoras Nati Sarrot y Andrea Sameghini en Cuadernos de Gualeguaychú.Allí también describen que por iniciativa del Rotary Club Gualeguaychú, el 12 de octubre de 1944, frente al monumento al Gran Capitán de los Andes, fue plantado un vástago del pino de San Lorenzo.Y agrega “el 17 de agosto de 1950, Año del Libertador, igualmente por iniciativa del Rotary local, se deposita junto al pino tierra traída del solar nativo de San Martín”.Junto al Palco para la Oruesta (rotonda), los bustos a Sarmiento y Artigas, el Rincón de los Poetas, la estatua de Diana y la fuente, el Pino de San Lorenzo era una referencia histórica de la plaza mayor de la ciudad, reportó